Garena Free Fire: com obtenir recompenses gratuïtes amb codis de bescanvi

By

Ser recompensat sempre t'anima a millorar, sobretot quan es tracta de jocs. Garena Free Fire, un popular joc de battle royale, ho entén i ofereix constantment als seus jugadors oportunitats emocionants per guanyar articles gratuïts dins del joc.

Cada dia, Garena Free Fire publica codis de bescanvi que els jugadors poden utilitzar per recollir una varietat de recompenses, com ara pells, armes, vestits i molt més. Aquests codis són vàlids per un temps limitat, normalment entre 12 i 18 hores.

Per reclamar els teus regals, segueix aquests senzills passos:

Pas 1: visiteu la pàgina oficial de bescanvi de Garena Free Fire a https://reward.ff.garena.com/en

Pas 2: inicieu la sessió amb els detalls del vostre compte de Facebook, Google, Twitter o VK

Pas 3: copieu i enganxeu els codis de bescanvi al quadre de text designat i feu clic al botó de confirmació per continuar

Pas 4: després de la confirmació, apareixerà un quadre de diàleg per a la verificació creuada. Toqueu "D'acord" per continuar

Pas 5: els codis es bescanviaran correctament i ara pots recollir les teves recompenses a la secció de correu del joc.

Avui tens l'oportunitat de guanyar una màscara daurada gratuïta, així com nous paquets i aspectes emocionants. Tanmateix, recordeu tornar-ho a comprovar demà per obtenir més recompenses gratuïtes.

Font: Garena Free Fire

Definicions:

– Bescanviar codis: codis especials proporcionats pels desenvolupadors de jocs que permeten als jugadors reclamar articles o bonificacions gratuïtes dins del joc.

– Skins: Cosmètics que canvien l'aparença d'armes, personatges o altres objectes en un joc.

- Paquets: una col·lecció d'articles del joc venuts junts com a paquet.

– Correu dins del joc: una secció del joc on els jugadors poden rebre missatges, recompenses i altres articles.