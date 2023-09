Garena Free Fire MAX: desbloqueig de pells de pistola Evo amb codis de bescanvi

Garena Free Fire MAX ha presentat un apassionant esdeveniment anomenat Evo Vault, on els jugadors tenen l'oportunitat d'obtenir pells d'armes Evo esquives. A partir del 18 d'agost de 2023 i fins al 29 de setembre a les 3:59 IST, els jugadors poden participar en l'esdeveniment gastant diamants en girs per desbloquejar aquestes pells desitjables.

L'esdeveniment Evo Vault ofereix als jugadors l'oportunitat de posar-se a les mans de quatre cobejades pells d'armes Evo. Per desbloquejar aquestes pells, els jugadors poden gastar 20 diamants per un sol gir o optar per un paquet de 10 girs a un preu reduït de 180 diamants. En 50 girs, els jugadors tenen la garantia d'adquirir una pell de pistola Evo, que ofereix l'oportunitat d'obtenir-ne una per 900 diamants o fins i tot menys. Juntament amb les pells molt buscades, els jugadors rebran 49 recompenses valuoses més.

És important tenir en compte que hi ha quatre aspectes diferents disponibles i els jugadors poden rebre qualsevol d'ells. L'esdeveniment Evo Vault ha provocat una onada d'emoció als usuaris de Free Fire MAX, ja que estaven esperant amb impaciència per obtenir aquestes pells d'armes difícils.

A més de l'esdeveniment Evo Vault, Garena també ha publicat codis de bescanvi per als jugadors de Free Fire MAX. Tanmateix, és crucial actuar ràpidament, ja que només els primers 500 jugadors poden accedir a aquests codis. Aquests són els codis de bescanvi per al 12 de setembre:

FF7MJ31CXKRG

FFPO8BS5JW2D

PJNF5CQBAJLK

F7AC2YXE6RF2

FHLOYFDHE34G

XGW4FNK7ATON

67IBBMSL7AK8

GFEICJGW9NKY

TKEYVGQC3CT8

QFVRTNJ45IT8

UF4BHK6LYOU9

IF767T1BE456

YFFCMCPSJ99S

3BR43FMAPYEZ

ZXZJZE25WEFJ

JV427K98RUCH

ZMCPW2D1U3XA

3FFAC2YXE6RF

2FAGTFQRDE1X

CFFCMCPSBN9C

UNPYFATT3HGS

QFFCMPCSGC9X

ZMCPW2D2WKWF

2ZZZ76NT3PDS

HFFCMCPCPSEN5

MXHNC95435FA

GJ6KWMFJVMQQ

YGFFCMCPSUYUY

7EMCPW3D28VZ

D6EYH2W3XK8U

PGGARENA

Per bescanviar els codis, seguiu aquests passos:

Visiteu el lloc web de Redemption fent clic a aquest enllaç: https://reward.ff.garena.com/en. Inicieu la sessió al vostre compte de joc mitjançant Facebook, Google, Twitter, Apple ID, Huawei ID o VK. Introduïu qualsevol dels codis de bescanvi al quadre de text i feu clic al botó de confirmació. Un cop el bescanvi tingui èxit, les recompenses es mostraran a la vostra secció de correu en un termini de 24 hores.

Assegureu-vos de bescanviar els codis tan aviat com sigui possible per assegurar el vostre accés a les recompenses.

