Codis de bescanvi de Free Fire: com bescanviar-los i utilitzar-los per obtenir recompenses

Els codis de bescanvi de Free Fire són una manera fantàstica perquè els jugadors aconsegueixin recompenses sense gaire esforç. De tant en tant, Garena publica nous codis que ofereixen articles com pells, vestits, diamants i molt més. Tanmateix, aquests codis tenen un període de validesa curt i estan subjectes a restriccions del servidor, per la qual cosa és important que els jugadors els utilitzin el més aviat possible.

Per utilitzar un codi de bescanvi de Free Fire, els jugadors han d'assegurar-se que el codi està pensat per al seu servidor específic. Els codis de bescanviar tenen restriccions de servidor, el que significa que els jugadors només poden utilitzar codis destinats a la seva regió.

El procés de bescanvi de codis és senzill i es pot fer a través del lloc de bescanvi de recompenses. Aquests són els passos a seguir:

Aneu al lloc de bescanvi de recompenses visitant https://reward.ff.garena.com/en. Inicia la sessió mitjançant la plataforma associada al teu compte dins del joc. Les plataformes disponibles inclouen Facebook, VK, Google, Huawei ID, Apple ID i Twitter. Els comptes de convidat no es poden utilitzar. Escriviu el codi de bescanvi actiu al quadre de text proporcionat. Es recomana copiar i enganxar el codi per evitar errors. Premeu "Confirmar" per completar el procés de bescanvi.

Després de bescanviar un codi amb èxit, els jugadors rebran les seves recompenses a la secció de correu del joc en un termini de 24 hores.

Val la pena assenyalar que el període de validesa i les restriccions del servidor dels codis de bescanvi poden variar. Sempre és important comprovar els detalls proporcionats amb cada codi per assegurar-vos que funcionarà per al vostre compte.

Per obtenir els darrers codis de bescanvi de Free Fire, els jugadors poden visitar el lloc de bescanvi de recompenses o consultar fonts fiables per obtenir actualitzacions de codis nous.

