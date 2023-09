Embracer Group explora la venda d'entreteniment Gearbox després d'un revés en la inversió

Embracer Group, un conglomerat de jocs, està considerant vendre la seva filial, Gearbox Entertainment, en un esforç per recuperar-se després del col·lapse d'un acord de finançament important a principis d'any. Tot i que actualment Embracer està explorant compradors potencials per a Gearbox, no es garanteix un acord.

Embracer Group ha estat en una ràpida adquisició durant els últims anys, acumulant una àmplia cartera de propietats de jocs i entreteniment. Això inclou l'adquisició de Dark Horse Comics, Crystal Dynamics (el desenvolupador de Tomb Raider) i els drets de franquícies com The Lord of the Rings i The Hobbit. Tanmateix, aquestes adquisicions van tenir un cost elevat, que es va convertir en un problema important quan un acord d'inversió de 2 milions de dòlars, segons s'informa d'un grup inversor saudita, va fracassar al juny.

Per recuperar-se d'aquest contratemps, Embracer Group va anunciar plans per a una reestructuració a tota l'empresa, que inclou acomiadaments, mesures de reducció de costos i desinversió de determinats segments. Una de les possibles desinversions que es consideren és Gearbox Entertainment.

Gearbox Entertainment va ser adquirida per Embracer Group el 2021 en un acord per valor de fins a 1.3 milions de dòlars. Des de l'adquisició, Gearbox ha llançat dos spin-off de la popular sèrie de jocs Borderlands, amb una pel·lícula Borderlands que s'estrenarà el 2024. A més, el seu llançament recent, Remnant 2, es va convertir en el títol més venut als Estats Units durant el mes de juliol.

Segons Reuters, Gearbox Entertainment es comercialitza principalment a grups internacionals de jocs. Embracer Group espera que, venent Gearbox, puguin estabilitzar les seves finances i centrar-se en la seva cartera restant de propietats de jocs i entreteniment.

Fonts: Reuters