Unity anuncia una nova tarifa polèmica per als desenvolupadors de jocs

Unity, l'empresa darrere del popular Unity Engine utilitzat pels estudis de jocs independents, ha despertat polèmica amb el seu anunci d'una nova tarifa. A partir de l'1 de gener, es cobrarà als desenvolupadors cada vegada que es descarregui un joc amb Unity Engine. La tarifa s'activarà quan les vendes arribin a un llindar de 200,000 dòlars d'ingressos durant 12 mesos o amb 200,000 instal·lacions totals, i pot arribar a ser de 0.20 dòlars per instal·lació, depenent de la llicència del desenvolupador amb Unity.

Aquesta decisió s'ha rebut amb ràbia i incredulitat dins de la comunitat de desenvolupament de jocs, i els desenvolupadors expressen preocupacions sobre la possible càrrega financera i la manca de consulta. Molts desenvolupadors estan preocupats pels reptes logístics d'implementar aquesta tarifa, inclosa com s'aplicarà a les reinstal·lacions de jocs en maquinari nou o en serveis de subscripció com Xbox Game Pass o col·leccions de jocs benèfics com Humble Bundle.

Unity, en resposta, es va referir a la tarifa com a tarifa d'execució d'Unity, ja que està relacionada amb el codi que executa cada joc als dispositius dels jugadors. La companyia afirma que aquesta estructura de tarifes permet als desenvolupadors beneficiar-se de la participació continuada dels jugadors. El president d'Unity Create, Marc Whitten, va afirmar que l'objectiu d'aquesta tarifa és "equilibrar millor l'intercanvi de valor" entre Unity i els desenvolupadors, i generar més ingressos perquè l'empresa continuï invertint en el motor.

Aquesta decisió genera preocupacions sobre les implicacions financeres per als estudis si s'enfronten a una reacció de la seva base d'usuaris o si els seus jocs acaben en campanyes d'instal·lació massiva. Molts desenvolupadors consideren que aquesta tarifa addicional contradiu la seva comprensió del seu acord de llicència amb Unity i els ingressos que esperen generar dels seus jocs. La manca de claredat d'Unity sobre com s'implementarà i es farà el seguiment de la tarifa només s'ha afegit a aquestes preocupacions.

Unity Engine, llançat inicialment el 2005, és un motor de joc multiplataforma que va guanyar popularitat entre els desenvolupadors de jocs independents a causa de la seva assequibilitat i flexibilitat. S'ha utilitzat per crear títols d'èxit com Cuphead, Rust i Pokémon GO. No obstant això, Unity s'ha enfrontat a reptes financers, que han provocat acomiadaments de personal i la necessitat de revalorar les seves inversions. La companyia espera que aquesta nova estructura de tarifes ajudi a generar més ingressos i a reforçar la seva posició en el sector.

