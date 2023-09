SAS anuncia grans iniciatives a la conferència Explore

SAS va fer recentment diversos anuncis importants durant la seva conferència Explore a Las Vegas, mostrant el seu compromís amb la IA i l'anàlisi. Una de les iniciatives clau és la seva promesa d'invertir 1 milions de dòlars en solucions industrials impulsades per IA. Aquesta inversió reflecteix l'enfocament de SAS a fer que l'anàlisi sigui accessible per a tothom, a tot arreu.

D'acord amb aquest compromís, SAS està aprofitant la IA generativa per resoldre els reptes de les dades. L'empresa treballa per generar dades autèntiques que reflecteixin entorns del món real, garantint la protecció de la privadesa dels usuaris, proves de biaix i mitigació, així com provant esdeveniments rars i extrems. A més, SAS ofereix "bessons digitals", que són duplicats de sistemes físics que permeten a les organitzacions experimentar amb noves solucions i provar estratègies per millorar l'eficiència.

SAS s'ha associat amb Microsoft per integrar les seves capacitats d'IA generativa amb la plataforma Microsoft Azure OpenAI. Mitjançant l'ús d'eines d'orquestració i anàlisi de SAS juntament amb Azure, les empreses poden donar suport a operacions crítiques i impulsar la innovació. Es preveu que la integració estigui disponible per a una vista prèvia limitada a finals d'aquest any.

Un altre anunci important és el llançament de SAS Health, una plataforma sanitària dissenyada per proporcionar automatització de dades i anàlisi. Aquesta solució empresarial té com a objectiu millorar la gestió de les dades de salut i proporcionar anàlisis perspicaces permetent la ingestió ràpida d'expedients sanitaris electrònics en formats estandarditzats. S'espera que SAS Health tingui un paper fonamental en el futur de l'assistència sanitària.

La plataforma Viya també va rebre actualitzacions a la conferència. SAS va presentar Viya Workbench, un entorn segur de desenvolupament natiu del núvol per executar codi. També van anunciar tres clients per a eines de desenvolupament populars: Jupyter Notebook, Visual Studio Code i SAS Enterprise Guide. Aquestes millores tenen com a objectiu augmentar la productivitat i permetre una innovació més ràpida per als científics de dades i desenvolupadors.

SAS també va presentar SAS App Factory, una aplicació per al desenvolupament ràpid d'aplicacions basades en IA. Aquesta solució automatitza la configuració d'una pila de tecnologia nativa del núvol, que inclou React, TypeScript i Postgres. Està previst que estigui disponible generalment l'any vinent, juntament amb el Viya Workbench.

A més d'aquestes iniciatives, SAS va llançar el SAS Energy Forecasting Cloud dirigit a empreses de serveis públics. Aquest servei basat en núvol ajuda a millorar la planificació i les operacions proporcionant anàlisis predictives per a la demanda punta i la planificació de la transmissió. La prova realitzada amb el Departament d'Aigua i Energia de Los Angeles va demostrar el potencial d'aquesta solució.

Al llarg de la conferència, SAS va posar èmfasi en la importància de la IA i el govern de la gestió de dades. Van destacar la seva experiència en governança i compliment i van destacar la transparència dels seus models, especialment els relacionats amb el contingut generatiu. SAS va reiterar el seu compromís d'oferir solucions d'IA totalment funcionals i va destacar el valor que aporten en l'"última milla" d'implementació.

En general, els anuncis de SAS a la conferència Explore reforcen la seva dedicació a la IA, l'anàlisi i la tecnologia avançada per abordar els reptes empresarials crítics.

