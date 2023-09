França prohibeix la venda d'iPhone 12 a causa dels nivells de radiació

By

El ministre menor d'economia digital de França ha anunciat que Apple ha d'aturar les vendes del seu model d'iPhone 12 a França. Aquesta decisió arriba després que l'organisme de control de la radiació del país, ANFR, realitzés proves i descobrís que la taxa d'absorció específica (SAR) del telèfon intel·ligent superava els límits legals.

Jean-Noel Barrot, el ministre menor de França, va revelar en una entrevista a Le Parisien que ANFR va notificar a Apple la prohibició. També va afirmar que una actualització de programari podria solucionar els problemes de radiació associats a l'iPhone 12, que està a la venda des del 2020.

Barrot va destacar que Apple té dues setmanes per respondre i implementar els canvis necessaris. Si no ho feu, és possible que es retirin tots els dispositius iPhone 12 en circulació. Va destacar que les mateixes regles s'apliquen a totes les empreses, inclosos els gegants digitals.

La Unió Europea ha establert límits de seguretat per als valors SAR en relació amb l'ús del telèfon mòbil, ja que els estudis han suggerit un augment potencial del risc de certs tipus de càncer. L'organisme de vigilància francès compartirà les seves conclusions amb els reguladors d'altres estats membres de la UE, amb Barrot assenyalant que aquesta decisió podria tenir un efecte dominó.

França ha estat proactiva en el seguiment dels nivells de radiació dels dispositius electrònics, ampliant la normativa el 2020 per exigir als minoristes que mostrin els valors de radiació als envasos no només dels telèfons mòbils, sinó també de les tauletes i altres productes electrònics.

Apple encara no ha emès una resposta a l'anunci de prohibició.

