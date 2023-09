Framework anuncia prèviament la targeta d'expansió SD de mida completa per al seu ordinador portàtil modular

Framework, l'empresa darrere del portàtil modular Framework, ha anunciat que està treballant en una targeta d'expansió SD de mida completa per al seu dispositiu. L'empresa ha decidit "anunciar prèviament" el mòdul, la qual cosa significa que hi ha la possibilitat que no s'enviï mai. No obstant això, fent-ho, Framework pretén portar la seva comunitat entre bastidors del procés de desenvolupament.

En una enquesta realitzada el 2021, la comunitat de Framework va classificar la targeta SD de mida completa com el segon port més sol·licitat, després d'una presa Ethernet Gigabit que Framework va començar a vendre l'any passat. El retard en el llançament de la targeta d'expansió SD es va deure a la decisió de l'empresa de centrar-se a llançar el seu primer ordinador portàtil el 2020.

Cadascun dels mòduls de la targeta d'expansió desenvolupats per Framework inclou ports USB-C mascles estàndard que es poden connectar als ports USB-C femelles encastats de la placa base. Això permet que els mòduls es puguin utilitzar amb altres ordinadors USB-C o intercanviar-se entre màquines Framework.

A més, Framework ofereix plaques base Intel Core d'11a generació amb descompte, amb preus que oscil·len entre els 199 i els 399 dòlars, per als usuaris que estiguin interessats a construir el seu propi Intel NUC no oficial.

En general, l'anunci de Framework de la targeta d'expansió SD de mida completa i la disponibilitat de plaques base amb descompte ofereixen possibilitats interessants als usuaris per personalitzar i crear els seus propis ordinadors portàtils i mini ordinadors de sobretaula modulars.

Fonts:

