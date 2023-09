Vista prèvia: Forza Motorsport (2023)

Forza Motorsport (2023) és l'esperat joc de carreres desenvolupat per Turn 10 Studios i publicat per Xbox. El joc es llançarà el 10 d'octubre per a Xbox Series X/S i PC (Steam), el joc pretén trencar amb la seva sèrie germana, Forza Horizon, i adoptar una experiència de cursa més seriosa i autèntica.

A diferència de Forza Horizon, que se centra en la relació entre els cotxes i el món, Forza Motorsport estima els cotxes per ser cotxes. S'adreça als entusiastes que gaudeixen dels aspectes tècnics dels cotxes, amb el seu joc realista i desafiant. L'entrada més recent de la sèrie té com a objectiu atendre tant els fanàtics incondicionals com els nouvinguts, eliminant el número 8 del seu títol per evitar aclaparar jugadors potencials.

El joc inclou una varietat de pistes, tant de ficció com reals, que mostren la bellesa i l'emoció de les carreres. Les pistes de ficció, com Maple Valley, Hakone i Grand Oak Raceway, ofereixen experiències úniques i immersives. A més, els jugadors poden córrer en pistes icòniques reals com el Circuit de Mugello i Kyalami.

Pel que fa al joc, Forza Motorsport (2023) ofereix un enfocament senzill que qualsevol pot agafar. El joc ofereix un tutorial que guia els jugadors sobre tècniques bàsiques, com ara frenar abans dels girs i accelerar-los. Tanmateix, a mesura que els jugadors avancen, el joc augmenta gradualment la dificultat, cosa que els permet personalitzar la seva experiència amb diverses assistències a la conducció i oponents d'IA.

Forza Motorsport (2023) té com a objectiu aconseguir un equilibri entre accessibilitat i repte, proporcionant una experiència agradable per als jugadors de tots els nivells d'habilitat. Queda per veure si tindrà èxit a l'hora d'atreure tant la seva base de fans dedicat com els acostumats a la sèrie més relaxada de Forza Horizon. No obstant això, el joc ofereix una experiència de carreres única i apassionada que segurament emocionarà els entusiastes dels jocs de carreres.

Fonts: Cap