Desbloqueja el teu jo més ràpid a Forza Motorsport

Forza Motorsport torna amb una nova entrega després de quatre anys. Els desenvolupadors, Turn 10, han tornat a la taula de dibuix per reinventar la franquícia. La demostració del joc revela canvis emocionants en el joc i les funcions d'accessibilitat.

La demostració consta de tres curses de The Builders' Cup, que se centren a millorar i construir el teu cotxe. A diferència de les versions anteriors del joc que posen l'accent en la recollida d'una extensa col·lecció de cotxes, el nou Forza Motorsport anima els jugadors a centrar-se en millorar alguns cotxes que realment els agrada.

Un canvi notable en el joc són els controls. Els controls del nou Forza Motorsport requereixen més precisió, creant una experiència de conducció més realista. Ja no és possible frenar simplement per girs; els jugadors han de treballar amb els seus cotxes per aconseguir un gir net. Tot i que els controls poden necessitar alguns ajustos per als jugadors de molt de temps, proporcionen una representació més precisa de la conducció real.

Les funcions d'accessibilitat del joc són lloables. Forza Motorsport ha fet esforços per garantir que els jugadors cecs i amb poca visió puguin gaudir del joc. Diversos senyals d'àudio, com els canvis d'engranatge i les alertes de proximitat, permeten als jugadors navegar pel joc sense senyals visuals. Aquestes opcions d'accessibilitat també poden beneficiar els jugadors vidents, millorant la seva experiència de conducció.

La inclusió de funcions d'accessibilitat obre el joc a un públic completament nou, i és emocionant veure com els jugadors cecs i amb poca visió experimentaran i revisaran el joc. A més, aquestes opcions d'accessibilitat serveixen com a recordatori que l'accessibilitat als jocs s'ha d'esperar més que no aplaudir.

En conclusió, Forza Motorsport ha tornat a la taula de dibuix amb la seva nova entrega. El joc se centra a construir i millorar uns quants cotxes seleccionats, proporcionant una experiència de conducció més realista i immersiva. La inclusió de funcions d'accessibilitat fa que el joc sigui accessible a un públic més ampli, i serà interessant veure com els jugadors accepten aquests canvis quan el joc surti.

