Epic Games llança l'actualització 4.01 de Fortnite amb My Hero Academia

By

Epic Games ha llançat l'actualització 4.01 de Fortnite, també coneguda com a caiguda de contingut v26.10. L'actualització introdueix noves funcions i articles inspirats en My Hero Academia. Els jugadors ara poden jugar com a Shoto Todoroki, Eijiro Kirishima i Mina Ashido. Aquests personatges estan disponibles a la botiga d'articles, i els jugadors també poden exercir els poders de gel de Todoroki utilitzant l'objecte de la paret de gel que es troba a l'illa.

L'element Ice Wall permet als jugadors convocar escuts glacials amb finalitats de defensa i atac. Pot protegir els jugadors i el seu grup de danys i es pot col·locar estratègicament per fer retrocedir els oponents. El mur de gel estarà disponible fins al final de la temporada, oferint temps suficient perquè els jugadors domin les seves habilitats.

A més de la paret de gel de Todoroki, els jugadors també poden utilitzar l'habilitat Smash de Deku, que pot disparar enemics d'un sol cop al mapa. Deku's Smash es pot obtenir a All Might Supply Drops i estarà disponible fins a l'actualització v26.20.

Completar missions relacionades amb My Hero Academia recompensarà els jugadors amb punts d'experiència. En completar sis missions, els jugadors poden pujar de nivell instantàniament. Tres vestits d'herois de l'escola secundària de la UA, inclosos Shoto Todoroki, Eijiro Kirishima i Mina Ashido, ja estan disponibles a la botiga d'articles.

Altres addicions a l'actualització v26.10 inclouen el retorn de l'article Pizza Party, que restaura la salut i l'escut, i la introducció de nous augments com el Reckless SMG Reload. També s'han afegit estils de supernivell com a recompenses addicionals per als jugadors que superin el nivell 100 de la temporada.

L'actualització també inclou correccions d'errors i millores. En particular, la bonica "emoticona de l'arc ha tornat a les taquilles dels propietaris, gastant barres tornant a llançar els augments de realitat ara progressen les missions i els objectius de progrés de medalles de supervivents ja no s'enganxen.

Aquests detalls es basen en contingut basat en dades, que inclou aspectes esperats, mítics, nous estils d'edició i altres addicions al joc.

Font: Fortnite Update 4.01 Patch Notes | Notes del pedaç de la nova actualització de Fortnite.