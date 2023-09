Presentació de la Xbox Mastercard: guanya punts per la teva experiència de joc

Microsoft ha presentat la seva última oferta per als jugadors: la Xbox Mastercard. Aquesta nova targeta de crèdit permet als titulars de la targeta guanyar punts amb les seves compres, que es poden bescanviar per jocs i complements a Microsoft Store. La targeta estarà disponible inicialment exclusivament per als membres del programa Xbox Insider als EUA, a partir del 21 de setembre, abans de ser accessible per a tots els usuaris de Xbox amb seu als Estats Units l'any vinent.

La Xbox Mastercard és el resultat d'una associació entre Microsoft i Barclays. Com era d'esperar, la targeta pretén incentivar els usuaris a comprar contingut Xbox. Per cada dòlar gastat en compres diàries, els titulars de la targeta rebran un punt de recompensa. Tanmateix, la taxa de punts de recompensa augmenta a cinc punts per cada dòlar gastat a Microsoft Store. A més, les compres fetes a través de serveis de reproducció i menjador selectes, com ara Netflix, DoorDash i Grubhub, guanyaran tres punts per dòlar.

Cada punt de recompensa es valora amb un cèntim quan es bescanvia per jocs i complements de Xbox. Això vol dir que si gasteu 1,000 dòlars en compres estàndard amb la targeta, guanyareu l'equivalent a 10 dòlars en punts per utilitzar-los en jocs nous. La targeta estarà disponible en cinc dissenys diferents i els usuaris poden personalitzar-la amb el seu Xbox Gamertag.

Pel que fa a la funcionalitat, la Xbox Mastercard admet pagaments sense contacte i carteres digitals. Els titulars de la targeta també tindran accés gratuït a la seva puntuació de crèdit FICO. La taxa anual percentual (TAE) de la targeta pot oscil·lar entre el 20.99% i el 31.99%, depenent dels resultats d'una comprovació de crèdit.

Per atraure els usuaris a registrar-se i utilitzar la targeta, Microsoft ofereix alguns avantatges addicionals. Els titulars de la targeta rebran una bonificació de 5,000 punts de targeta (equivalent a 50 dòlars) després de fer la seva primera compra. A més, els membres gaudiran de tres mesos de Xbox Game Pass Ultimate de manera gratuïta després d'utilitzar la Mastercard per primera vegada. Aquesta subscripció fins i tot es pot transferir a un amic si el titular de la targeta ja és subscriptor.

En general, la Xbox Mastercard pretén millorar l'experiència de joc per als usuaris de Xbox recompensant-los per les seves compres. Amb el seu atractiu sistema de punts de recompensa i bonificacions exclusives, aquesta targeta de crèdit segur que atraurà els jugadors àvids.

Fonts:

- Microsoft

– Barclays