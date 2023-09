Els conductors de Ford F-150 Lightning ara poden utilitzar Apple Maps per a la navegació amb vehicles elèctrics

Els propietaris de camions elèctrics Ford F-150 Lightning ara tenen l'opció de navegar amb Apple Maps i rebre orientació sobre on carregar durant el camí. Aquesta característica es va revelar recentment en una comunicació enviada pels concessionaris de Ford, en què s'indicava que tots els propietaris de Lightning tindrien accés a la funció Apple Maps. Tanmateix, requereix Apple iOS 15.4 o posterior i Ford Power-Up 6.3.0 o superior.

Tot i que la guia d'Apple Maps EV no és nova per als vehicles elèctrics Ford, és la primera vegada per al model F-150 Lightning. Anteriorment, estava disponible al Ford Mustang Mach-E, que cobria models de 2022 i 2023, així com alguns models més antics depenent de la versió del programari del sistema d'entreteniment.

Ford va explicar que Apple Maps utilitza dades de l'iPhone per llegir la informació del vehicle i de la bateria quan es connecta a CarPlay, afegint carregadors al viatge segons sigui necessari. Green Car Reports encara no ha provat la funcionalitat d'aturada de càrrega d'Apple Maps en comparació amb les funcions de navegació natives de Ford i la xarxa de càrrega BlueOval.

Altres fabricants d'automòbils, com Porsche, han integrat Apple Maps als seus vehicles elèctrics per fer un seguiment del consum d'energia i adaptar les rutes en funció dels canvis d'elevació i altres factors. BMW va ser la primera marca que va habilitar aquesta funció en un vehicle elèctric del mercat nord-americà, el BMW i2022 4.

Google també inclou carregadors de cotxes elèctrics al seu sistema de navegació, que ofereix estimacions de l'estat de càrrega i l'autonomia per a determinats models de vehicles elèctrics. Ford destaca que el seu sistema de navegació natiu ofereix funcions addicionals que no s'ofereixen a través d'Apple Maps, com ara la disponibilitat de les estacions de càrrega, els detalls de pagament vinculats a un identificador únic del vehicle i informació sobre la xarxa de càrrega BlueOval de Ford.

A més de la integració d'Apple Maps, Ford introdueix una funció d'assistència de càrrega que permet als conductors trobar, iniciar i pagar les estacions de recàrrega públiques mitjançant la pantalla del sistema d'entreteniment. Això elimina la necessitat d'aplicacions separades com FordPass o l'aplicació de la xarxa de càrrega.

En general, Ford està ampliant les capacitats del F-150 Lightning per oferir una experiència perfecta i còmoda als conductors de vehicles elèctrics, tant si prefereixen utilitzar Apple Maps com el sistema de navegació natiu de Ford.

