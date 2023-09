Football Manager 2024 Mobile arribarà a Netflix Games al novembre

Football Manager, la popular sèrie de videojocs de SEGA, farà el seu debut mòbil a Netflix Games el novembre de 2023. El proper llançament, titulat "Football Manager 2024 Mobile" és aclamat com l'edició més completa fins ara i permet als jugadors muntar un plantilla de jugadors de futbol de diferents lligues.

El joc es llançarà simultàniament al mòbil juntament amb les edicions en caixa i digitals per a les principals consoles i plataformes de PC com Steam, Epic Games i Xbox Game Pass. El progrés anterior de l'edició 2023 de Football Manager es pot transferir a la nova versió, però caldrà una subscripció a Netflix per jugar.

Val la pena assenyalar que Football Manager 2024 Mobile, com tots els altres jocs de Netflix (un total de 74 títols), no inclourà cap anunci ni microtransacció. En una publicació oficial al blog, Netflix destaca el seu abast global i la seva base de membres com a motius per traslladar el joc a la seva plataforma, permetent que més jugadors accedeixin al joc que mai.

Per descarregar Football Manager 2024 Mobile, els jugadors existents amb una subscripció a Netflix poden trobar i instal·lar el joc a través de l'aplicació mòbil de Netflix en el moment del seu llançament. Estarà ubicat en una fila de Jocs dedicada als telèfons Apple i en una pestanya de Jocs independent als dispositius Android. Tanmateix, el joc no estarà disponible a través de l'aplicació Netflix a ordinadors, televisors i consoles de jocs.

Aquesta col·laboració entre SEGA i Netflix marca el seu segon joc junts, després del llançament de Sonic Prime Dash a principis d'any. Més detalls sobre la versió de Netflix de Football Manager es revelaran a finals d'octubre.

A mesura que s'acosta la data de llançament, els jugadors i fans de Football Manager poden anticipar la nova experiència mòbil a Netflix Games, ampliant l'abast del popular joc de simulació de gestió de futbol a un públic més ampli.

Fonts:

- Publicació del blog de Netflix Games

– SEGA