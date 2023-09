Venda de bonanza de mòbils Flipkart: grans ofertes en telèfons intel·ligents

Flipkart ofereix actualment una venda de Mobiles Bonanza on els clients poden trobar ofertes i descomptes increïbles en una varietat de telèfons intel·ligents, inclosos models populars com l'iPhone 14, Realme 11 Pro, Redmi Note 12 Pro i Nothing Phone 1. Aquesta venda de set dies va començar el 3 de setembre i s'allargarà fins al 9 de setembre.

Durant aquesta venda, Flipkart ofereix no només descomptes, sinó també ofertes bancàries, descomptes basats en pagaments, opcions EMI sense cost i ofertes d'intercanvi en telèfons intel·ligents seleccionats. Els clients poden aprofitar aquestes ofertes per comprar els telèfons desitjats a preus més assequibles.

A la venda de Mobiles Bonanza en curs, l'iPhone 14 apareix a Rs. 68,999, per sota del seu preu original de Rs. 79,900. El Realme 11 Pro 5G està disponible per Rs. 22,999, en lloc de Rs. 23,999. El Redmi Note 12 Pro 5G es pot comprar a un preu inicial de Rs. 19,499, menys que Rs. 24,999. A més, el Nothing Phone 1 apareix per Rs. 28,999, reduït del seu preu original de Rs. 33,999.

Tanmateix, si us perdeu aquesta venda, no us preocupeu! Flipkart té diverses vendes properes que podeu esperar. A l'octubre, es preveu que la venda anual de Big Billion Days comenci el 3 d'octubre i podria durar fins al 10 d'octubre. Aquesta venda sol oferir importants descomptes en productes electrònics, accessoris i televisors. A més, Flipkart podria celebrar una venda Big Dussehra del 20 al 24 d'octubre, oferint fins a un 80 per cent de descompte en diversos productes.

A mesura que avancem al novembre, és probable que Flipkart organitzi una venda de Big Diwali de l'1 al 6 de novembre, seguida de la venda de Flipkart Mobile Bonanza del 8 al 14 de novembre, que comptarà amb ofertes exclusives i descomptes en telèfons intel·ligents. A més, hi haurà una venda de Grand Gadgets Days del 18 de novembre al 24 de novembre i una venda de Grands Electrodomèstics del 24 de novembre al 28 de novembre. Les darreres setmanes de novembre també podrien veure les rebaixes Best Of Season, la venda de Grand Gadget Days i Black Venda de divendres a Flipkart.

Al desembre, prepara't per a la venda de fi de temporada de Flipkart del 7 al 12 de desembre, la venda de Big Saving Days del 16 al 21 de desembre, l'edició de Nadal de la venda de fi de temporada de Flipkart del 22 de desembre al 25 de desembre i la Venda de fi d'any del 24 de desembre al 31 de desembre. Flipkart també pot organitzar la venda dels Grands Gadgets Days durant els tres últims dies de l'any.

Durant aquestes properes vendes, Flipkart té previst col·laborar amb diverses institucions financeres per oferir diners en efectiu, punts de recompensa i descomptes als clients, assegurant-se que puguin estalviar encara més mentre compren en línia.

