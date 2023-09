First Advantage adquireix l'identificador infinit del proveïdor de tecnologia biomètrica

First Advantage, un proveïdor de serveis de verificació i detecció d'antecedents laborals, ha anunciat la seva adquisició del proveïdor de tecnologia biomètrica, Infinite ID, per 41 milions de dòlars en efectiu. L'adquisició pretén ampliar la xarxa de First Advantage i les ofertes de verificació d'identitat per als seus clients nord-americans.

Infinite ID, amb seu a Hicksville, Nova York, és una empresa de cartera de la firma d'inversió privada Enlightenment Capital. S'espera que la companyia generi més de 10 milions de dòlars en ingressos anuals. El proveïdor de tecnologia biomètrica ofereix eines d'identificació i autenticació per a diversos sectors, com ara defensa i intel·ligència, seguretat nacional, aplicació de la llei, seguretat fronterera, resposta a desastres i gestió d'emergències i seguretat corporativa.

El director general de First Advantage, Scott Staples, va declarar que el programari d'Infinite ID complementa les ofertes de RightID i Digital Identity Services de la companyia. Aquesta adquisició es considera un pas important per ampliar la cartera de productes i el negoci principal de First Advantage.

Amb aquesta adquisició, First Advantage pretén millorar les seves capacitats per oferir solucions avançades de tecnologia biomètrica per ajudar els empresaris a reduir el risc i mantenir el compliment. L'autenticació biomètrica ofereix un alt nivell de seguretat mitjançant l'ús de característiques físiques o de comportament úniques, com ara empremtes dactilars, reconeixement facial o exploració de l'iris, per verificar la identitat d'una persona.

Fonts: First Advantage, Infinite ID

