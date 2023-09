Com estimar el valor de canvi del vostre iPhone actual abans del llançament del nou iPhone

Amb l'esdeveniment molt esperat d'Apple a la volta de la cantonada, és possible que molta gent estigui pensant en comprar els nous iPhones que s'anunciaran. Tanmateix, és possible que no tothom tingui prou diners a mà per comprar-los en el llançament. La bona notícia és que hi ha una manera d'alleujar aquesta càrrega financera: negociant el vostre iPhone actual.

Per determinar el valor de canvi estimat del vostre iPhone, podeu visitar el lloc web oficial de canvi d'Apple. Ofereixen una llista completa de valors de canvi dels seus dispositius, inclosos iPhones, Apple Watch i altres productes. Això us donarà una idea de quant podeu esperar rebre quan canvieu el vostre dispositiu actual per un de nou.

Per exemple, segons la llista de valors de canvi actual del lloc web d'Apple, l'iPhone 13 Pro Max us pot portar fins a 640 dòlars, mentre que l'iPhone 7 té un valor de canvi de 40 dòlars. Tingueu en compte que aquests valors són estimacions i poden variar en funció de l'estat del vostre dispositiu.

És important tenir en compte que els valors de canvi dels propers models d'iPhone 14 encara no estan inclosos a la llista. Per tant, si teniu previst canviar el vostre dispositiu pel model més recent, potser haureu d'esperar fins que aquests valors s'actualitzin al lloc web.

Conèixer el valor de canvi estimat del vostre iPhone actual us pot ajudar a planificar el vostre pressupost i prendre una decisió informada sobre si voleu actualitzar al nou iPhone. Tenint en compte l'elevat cost dels telèfons intel·ligents en aquests dies, qualsevol estalvi que pugueu obtenir amb el comerç del vostre dispositiu antic pot ser beneficiós.

En conclusió, si esteu considerant comprar un dels nous iPhones però us preocupa el cost, és una bona idea estimar el valor de canvi del vostre iPhone actual. El lloc web oficial d'intercanvi d'Apple ofereix una manera convenient de fer-ho, donant-vos una idea de quant podeu esperar rebre quan canvieu el vostre dispositiu per un model més nou. Això us pot ajudar a planificar el vostre pressupost i, potencialment, a estalviar diners en la compra d'un nou iPhone.

