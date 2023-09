Els fils d'Instagram introdueixen la funció de cerca de paraules clau

By

Threads d'Instagram, l'aplicació de missatgeria dissenyada per allunyar els usuaris de les xarxes socials rivals, ha introduït una nova funció de cerca de paraules clau. Abans, els usuaris de Threads només podien cercar altres comptes, però l'addició de la cerca de paraules clau ara els permet cercar publicacions en funció de termes específics. La funció s'està desplegant en anglès i espanyol a diversos països, inclosos els Estats Units, l'Argentina, l'Índia i Mèxic. La nova capacitat de cerca està disponible tant a la versió mòbil de Threads com al lloc web, que es va llançar a l'agost.

La funció de cerca de paraules clau havia estat una de les addicions més sol·licitades pels usuaris de Threads. La possibilitat de cercar publicacions ara alinea Threads amb altres xarxes socials com X (abans coneguda com Twitter) i Bluesky, que ja ofereixen capacitats similars. Per accedir a la funció de cerca, els usuaris poden seleccionar la icona Cerca i escriure la seva paraula clau o terme. Els resultats de la cerca mostraran comptes o publicacions coincidents.

Des del seu llançament al juliol, Threads va atreure més de 100 milions d'usuaris nous. Tanmateix, el nombre d'usuaris diaris actius va començar a disminuir després del seu màxim el 7 de juliol. El 26 de juliol, l'ús diari havia baixat un 70% i entre el 7 de juliol i el 7 d'agost, el nombre d'usuaris va disminuir un 79%. Per mantenir la implicació dels usuaris, Threads ha estat treballant per afegir noves funcions i millorar les existents. La recent incorporació de la cerca de paraules clau té com a objectiu recuperar o atraure nous usuaris.

Algunes de les funcions que els usuaris encara demanen inclouen un botó d'edició, una funció de missatgeria directa i un sistema d'etiquetes. El llançament del lloc web a l'agost va ser un desenvolupament important, ja que abans només es podia accedir a Threads com a aplicació mòbil. Threads continua evolucionant i fent canvis per satisfer les demandes dels usuaris i mantenir-se al dia amb altres plataformes de xarxes socials.

Fonts:

- Cap d'Instagram, Al Mosseri (sense URL)

- Dades de l'empresa d'intel·ligència de mercat Sensor Tower (sense URL)

- Dades de l'empresa d'anàlisi web Similarweb (sense URL)