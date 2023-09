MGM Resorts International Hotels subjectes a ciberatac: investigació de l'FBI

Actualment, l'FBI està investigant un ciberatac a MGM Resorts International Hotels, que ha afectat els sistemes informàtics dels seus hotels de Las Vegas. Aquest atac ha compromès les claus digitals de les 3,933 habitacions del Bellagio i les màquines escurabutxaques del casino ARIA.

El ciberatac a MGM Resorts International Hotels s'ha descobert recentment i s'està prenent seriosament per les autoritats policials. L'FBI està liderant la investigació de l'incident, amb l'objectiu d'identificar l'abast dels danys causats i les persones responsables.

Les claus digitals compromeses del Bellagio han generat preocupacions sobre la seguretat de les habitacions. Aquestes claus permeten als hostes accedir a les seves habitacions i són un component essencial del sistema de seguretat de l'hotel. Si els pirates informàtics obtenen accés no autoritzat a les claus digitals, podria suposar una amenaça per a la seguretat i la privadesa dels hostes de l'hotel.

A més de les claus digitals compromeses, el ciberatac també es va dirigir a les màquines escurabutxaques del casino ARIA. Això genera preocupacions sobre la integritat dels sistemes de joc del casino. És crucial que els casinos mantinguin la seguretat i l'equitat de les seves màquines escurabutxaques per garantir una experiència de joc justa per als seus clients.

Els ciberatacs a empreses i organitzacions són cada cop més habituals en el món interconnectat actual. Com a resultat, les empreses han de prioritzar les mesures de ciberseguretat per protegir les seves dades sensibles i la seguretat dels seus clients. En el cas de MGM Resorts International Hotels, el ciberatac serveix com a recordatori de la importància d'invertir en sistemes i pràctiques de seguretat sòlides per protegir-se de possibles amenaces.

Mentre la investigació continua, MGM Resorts International Hotels i l'FBI col·laboren per mitigar l'impacte del ciberatac i evitar més incompliments. La participació de l'FBI significa la gravetat de l'incident i el seu compromís de responsabilitzar les parts responsables.

