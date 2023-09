L'evolució de l'iPhone: una mirada enrere als models icònics

By

Amb el llançament de la línia d'iPhone 15 a la volta de la cantonada, prenguem un moment per reflexionar sobre l'evolució del telèfon intel·ligent insígnia d'Apple. Des de la introducció de l'iPhone original l'any 2007, Apple ha intentat constantment oferir una experiència d'usuari millor que la dels seus competidors. Tot i que és possible que l'empresa no sempre sigui la primera a comercialitzar amb determinades funcions, prioritza fer-ho bé.

L'iPhone original el 2007 va revolucionar la indústria dels telèfons intel·ligents descartant el llapis i introduint una interfície d'usuari controlada amb els dits. L'iPhone 3G el 2008 va portar una connectivitat més ràpida i la introducció de l'App Store. L'iPhone 4 del 2010 presentava un disseny més prim, una càmera frontal i la introducció de FaceTime.

El 2016, Apple va llançar l'iPhone SE, un retrocés al disseny de l'iPhone 4 que va atreure a aquells que buscaven un dispositiu més butxaca o una opció de menor cost. L'iPhone 7 i 7 Plus el 2016 van introduir la resistència a l'aigua i la controvertida eliminació de la presa d'auriculars. L'iPhone X el 2017 va inaugurar l'era del disseny de tota la pantalla i Face ID.

La sèrie iPhone 12 el 2020 va presentar l'iPhone 12 mini, proporcionant capacitats insígnies en un factor de forma més petit. Les característiques notables inclouen MagSafe, zoom òptic augmentat i un mode nocturn millorat per a fotògrafs i videògrafs.

De cara al futur, les funcions que es rumoregen per a la sèrie iPhone 14 el 2022 inclouen Emergency SOS via satèl·lit, un nou sensor de càmera de 48 MP, la introducció de l'illa dinàmica i una pantalla sempre activa.

Tothom té els seus models d'iPhone preferits, i per a mi, l'iPhone SE original, amb la seva butxaca i el seu disseny de costat pla, ocupa un lloc especial. L'iPhone X va ser un pas endavant monumental i el mode nocturn i les capacitats de fotografia RAW de l'iPhone 12 van canviar el joc.

Quins són els vostres models d'iPhone preferits? Vota a l'enquesta i comparteix els teus motius als comentaris a continuació.

