L'Apple Watch Sèrie 9: rendiment millorat i millora de Find My Accuracy

El recentment anunciat Apple Watch Series 9 presenta diverses actualitzacions interessants que milloraran l'experiència de l'usuari. Tot i que no hi ha cap redisseny de maquinari visible ni sensors de salut nous, la Sèrie 9 compta amb un processador de banda ultra ampla actualitzat. Aquesta actualització del processador, coneguda com a S9, és el primer augment de rendiment real en tres anys, proporcionant un augment significatiu de la velocitat i una capacitat de resposta millorada en comparació amb els models anteriors.

A més d'un rendiment millorat, l'Apple Watch Series 9 presenta una brillantor més gran, arribant fins a 2000 nits per a una millor visibilitat a la llum del dia i fins a 1 nit quan està atenuada. Una millora notable és el processament al dispositiu de les ordres de veu de Siri, donant lloc a temps de resposta més ràpids. Els usuaris ara poden preguntar a Siri sobre els seus patrons de son, la freqüència cardíaca al caminar, el nivell d'activitat i fins i tot registrar dades de salut com el pes o la ingesta de medicaments només amb la seva veu. Les consultes de salut de Siri s'ampliaran a més idiomes a finals d'any.

Apple també ha introduït una nova manera d'emetre ordres amb la funció de doble toc. Els usuaris només poden tocar el dit i el polze junts dues vegades per respondre trucades, aturar els temporitzadors i realitzar altres accions ràpides. Aquesta funció estarà disponible el mes vinent.

Malgrat l'augment de la brillantor i les funcions millorades, l'Apple Watch Series 9 manté una durada de la bateria "tot el dia" de 18 hores. La 9a sèrie està disponible per a la reserva a partir d'avui, amb l'enviament fixat per al 22 de setembre de 2023. El preu inicial de l'Apple Watch Series 9 és de 399 dòlars.

Per als interessats en les opcions de personalització, avui també es poden demanar noves bandes Hermes i Nike per a l'Apple Watch i estaran disponibles a les botigues el 22 de setembre. Els models d'alumini de la Sèrie 9 es presenten en diversos colors, com ara Starlight, Midnight, Silver, (PRODUCTE)VERMELL i rosa, mentre que l'edició d'acer inoxidable està disponible en or, plata i grafit. L'edició Hermes ofereix opcions d'acer inoxidable en plata o negre espacial.

En general, l'Apple Watch Series 9 aporta un augment de rendiment molt esperat i una funcionalitat millorada a la popular línia de smartwatch. Amb el seu processador actualitzat, capacitats Siri millorades i noves funcions com Double Tap per a accions ràpides, la Sèrie 9 promet oferir una experiència d'usuari millorada.

Fonts:

- L'Apple Watch Series 9 aporta un augment del rendiment i una major precisió de Find My