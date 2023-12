La suplementació d'arginina augmenta el creixement i la producció d'astaxantina a les algues

Investigadors de l'Acadèmia Xinesa de Ciències han descobert que la suplementació d'arginina pot millorar significativament el creixement i la producció d'astaxantina en Haematococcus pluvialis, un tipus d'algues.

L'astaxantina és àmpliament reconeguda per les seves propietats antioxidants i s'utilitza en diverses indústries com ara l'alimentació, la farmacèutica, la medicina i la cosmètica. H. pluvialis és una font natural d'astaxantina, la qual cosa la converteix en un focus de recerca de mètodes de producció econòmics i eficients.

L'estudi, publicat a Bioresource Technology, tenia com a objectiu identificar substàncies que podrien millorar eficaçment el creixement i la producció d'astaxantina en H. pluvialis. En comparar diversos additius, els investigadors van trobar que l'arginina va demostrar l'efecte més significatiu i rendible sobre les algues.

Els investigadors van descobrir que l'arginina funciona estimulant vies específiques de les algues, donant lloc a l'activació de gens associats amb carotenoides i lípids. A més, l'arginina millora la utilització del carboni a les algues i augmenta l'expressió dels gens implicats en la producció de lípids i astaxantina. Aquests efectes combinats donen lloc a un creixement millorat d'algues, nivells elevats d'astaxantina i una major producció de lípids.

Aquest descobriment té el potencial de revolucionar la producció d'astaxantina. Mitjançant l'ús de suplements d'arginina, els investigadors poden optimitzar les condicions de creixement de H. pluvialis, assegurant un procés de producció més eficient i sostenible. A més, l'ús d'un additiu econòmic com l'arginina garanteix que l'astaxantina es pugui produir a més gran escala, satisfent la demanda creixent de diverses indústries.

Es realitzaran més investigacions per explorar les condicions òptimes de dosificació i cultiu per a la suplementació d'arginina. L'objectiu és desenvolupar un mètode escalable i rendible per a la producció a gran escala d'astaxantina. Amb les seves potents propietats antioxidants i diverses aplicacions, l'astaxantina és una gran promesa per millorar la salut i el benestar humà.

