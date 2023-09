By

"Exadelic", una novel·la de ciència-ficció de Jon Evans, antic col·laborador de TC, captura l'essència de l'ecosistema tecnològic amb el seu entorn de la zona de la badia i la seva narrativa rica en referències. Tot i fer comparacions amb "Ready Player One", el llibre pretén superar les seves limitacions abordant temes i arguments més amplis.

A "Exadelic", els lectors estan immersos en una conspiració tecnològica profunda impulsada per l'IA que deté el destí del planeta. La trama evoluciona des d'un thriller tecnològic de potboiler, seguint un executiu tecnològic apuntat per una IA canalla, fins a una narrativa retorçada arrelada en el zeitgeist tecnològic i ètic actual. El llibre explora temes com la intel·ligència artificial fora de control, els capitalistes de risc sense escrúpols i la naturalesa de la realitat, tots els quals ressonen amb els informes de TechCrunch.

La història dóna girs inesperats, mostrant la imaginació de l'autor i una narració intel·ligent. Tot i que la novel·la es pot gaudir com una lectura emocionant a la platja, depèn en gran mesura de l'apogeu tecnològic de la zona de la badia, que pot limitar el seu atractiu més ampli. Evans es basa en el seu ampli coneixement del món de les startups, la tecnologia i la inversió, així com el San Francisco de principis de la dècada del 2000, atractiu als lectors familiaritzats amb aquests temes.

Tanmateix, la novel·la lluita amb el solipsisme d'extrapolar una història expansiva des d'un únic moment i perspectiva. De manera semblant a les obres de ciència-ficció dels anys seixanta que imaginaven futurs basats en tecnologia obsoleta, "Exadelic" sembla arrelat al present, sense una visió visionària. Tot i que alguns lectors poden abraçar la nostàlgia i gaudir de la combinació original de conceptes del llibre, altres poden reconèixer les limitacions.

En general, "Exadelic" ofereix un passeig divertit i estimulant per un món impulsat per la tecnologia i la intriga. Tot i que potser no supera els límits del gènere, captura l'essència de l'escena tecnològica de la zona de la badia i atrau els lectors amb la seva trama emocionant i les seves referències intel·ligents.

