La indústria de la música ha experimentat canvis significatius en els darrers anys, en part a causa de la influència de plataformes de xarxes socials com TikTok. Nathan Hubbard, antic executiu musical, va compartir els seus pensaments sobre l'àlbum "GUTS" d'Olivia Rodrigo, afirmant que els seus 39 minuts d'execució són el resultat de "la TikTokització en curs d'aquesta era de la música". Tot i que, sens dubte, les xarxes socials han afectat el format de la música pop, aquest fenomen no és exclusiu de TikTok.

Al llarg de la història, la indústria de la música ha evolucionat juntament amb els avenços en les tecnologies d'enregistrament i emissió d'àudio. Els senzills pop publicats en vinil estaven limitats per les limitacions físiques del mitjà i la necessitat de reproducció radiofònica. L'escriptura de cançons havia de captar l'atenció entre els anuncis publicitaris, donant lloc a cançons més curtes i enganxadores. Els discos de vinil podien contenir un màxim de 22 minuts d'àudio per cara, cosa que va influir en la seqüenciació dels primers àlbums de pop.

Àlbums com "Born To Run" de Bruce Springsteen i "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" va durar uns 39 minuts, semblant a "GUTS" d'Olivia Rodrigo. Aquesta durada va ser el resultat de les limitacions dels discos de vinil, que podien acomodar aproximadament 20 minuts per cara. Fins i tot a l'era del streaming, on les limitacions físiques ja no s'apliquen, la tradició d'uns 39 minuts per a la durada d'un àlbum continua.

Les estrelles del pop modern, com ara Olivia Rodrigo, segueixen adherint-se a les normes establertes de la indústria alhora que incorporen noves tendències. L'era del streaming fomenta singles més curts i impulsats per ganxos, però la influència de les pràctiques passades es manté. L'àlbum de Rodrigo segueix un format vers-cor-vers-cor-pont-cor, una fórmula que ha prevalgut durant dècades. La durada de 39 minuts no és un resultat directe de TikTok, sinó una continuació de les tradicions de la indústria.

Tot i que les xarxes socials tenen un paper important en la configuració del panorama musical, és crucial reconèixer el context històric més ampli que ha influït en la durada dels àlbums. El temps d'execució de 39 minuts representa un equilibri entre les necessitats comercials, les limitacions físiques i les expectatives dels oients de música pop. La indústria continua sent un ecosistema complex on una comprensió profunda dels seus matisos és essencial per a una anàlisi precisa.

