Inversors preocupats per les restriccions de la Xina als iPhones i el ressorgiment del dòlar

Els inversors esperen amb impaciència el final de la setmana, ja que les preocupacions per les restriccions de la Xina als iPhones i el recent augment del dòlar han eclipsat els mercats. Apple ha experimentat una disminució significativa de la capitalització de mercat, que ascendeix a 200 milions de dòlars, a causa dels informes de la Xina que limita l'ús d'iPhones per part dels empleats de l'estat. Aquesta notícia no només ha afectat Apple, sinó que també ha afectat el sector tecnològic més ampli dels EUA i els principals proveïdors d'Apple a Àsia. La Xina és un mercat crític per a Apple, i qualsevol restricció al país pot tenir conseqüències substancials per a l'empresa i els seus proveïdors.

En canvi, Huawei Technologies de la Xina ha iniciat la prevenda del seu darrer telèfon intel·ligent, el Mate 60 Pro+, que ha cridat l'atenció a tot el món pel seu èxit en la superació de les sancions dels EUA. Aquests desenvolupaments contrastats en el sector tecnològic posen de manifest la volatilitat i la imprevisibilitat del mercat.

Un altre factor que influeix en la dinàmica del mercat és l'augment dels rendiments dels Estats Units, que ha provocat el recent domini del dòlar. Els comerciants creuen que els tipus d'interès elevats persistiran en el futur previsible, cosa que dificultarà que les principals monedes superin la fortalesa del dòlar a finals d'any. L'apreciació contínua del dòlar enfront d'una cistella de monedes no només ha fet que el iuan terrestre arribés a un mínim de 16 anys, sinó que també ha pressionat el ien, fet que ha fet que els comerciants es mantinguin vigilants davant d'una possible intervenció.

A mesura que s'obren els mercats europeus, els inversors es preparen per a un final de setmana potencialment turbulent. L'índex paneuropeu STOXX 600 ha experimentat set dies consecutius de pèrdues, marcant el seu pitjor rendiment des del febrer de 2018. A més, l'enfocament del mercat es desplaça cap al minorista de supermercats francès Casino, endeutat, ja que s'enfronta a l'exclusió de l'índex de renda variable SBF-120 de París. una mesura de les grans empreses.

En resum, les preocupacions sobre les restriccions de l'iPhone de la Xina i la pujada del dòlar han donat lloc a un ambient de mercat volàtil. La caiguda de la capitalització de mercat d'Apple, l'èxit del llançament de telèfons intel·ligents de Huawei i el rendiment aclaparador del dòlar serveixen com a recordatoris de precaució per als inversors de la volatilitat i la imprevisibilitat del mercat global.

Definicions:

– Capitalització borsària: el valor total de les accions en circulació d'una empresa.

– Estrategs de divises: experts que analitzen i prediuen moviments de divises al mercat de divises.

– Iuan terrestre: el iuan xinès es negociava a la Xina continental.

– Ien: La moneda del Japó.

– Índex paneuropeu STOXX 600: índex que representa el comportament de les principals accions europees.

– Índex d'accions SBF-120: índex de referència de la borsa de París, que representa el rendiment de 120 grans empreses.

Font: Ankur Banerjee (Reuters)