Els organismes de vigilància de la UE cerquen comentaris sobre la proposta de Microsoft per a l'adquisició d'Activision Blizzard

Els reguladors de la Unió Europea demanen informació sobre els plans revisats de Microsoft per obtenir l'aprovació reguladora del Regne Unit per a la seva adquisició d'Activision Blizzard per 69 milions de dòlars. La Comissió Europea, que ja va donar llum verda a l'acord al maig, està sol·licitant comentaris de les empreses de jocs per determinar si l'última proposta de Microsoft a l'Autoritat de Competició i Mercats del Regne Unit seria favorable a la competència.

Fonts coneixedores de l'assumpte informen que el remei proposat per al Regne Unit té com a objectiu convèncer la CMA de revertir el seu veto inicial de la transacció. Segons la nova proposta, Ubisoft Entertainment SA obtindria els drets per distribuir jocs d'Activision. Aquest remei s'aplicaria a tot el món, excepte a l'Espai Econòmic Europeu.

La Comissió Europea va expressar el seu interès a seguir de prop l'evolució del Regne Unit i avaluar el seu impacte potencial en el cas de la UE. No obstant això, Microsoft encara no ha fet comentaris sobre aquests últims desenvolupaments.

S'espera que la CMA prengui la seva decisió sobre l'adquisició abans del 18 d'octubre. Els organismes de control de la UE estan observant de prop la situació i els comentaris addicionals de les empreses de jocs jugaran un paper crucial per determinar el camí a seguir per a l'adquisició d'Activision Blizzard per part de Microsoft.

Aquest article es basa en informació procedent de Bloomberg.