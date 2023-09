El llançament de Enchanted Portals s'ha retardat a Switch

By

Enchanted Portals, un joc de plataformes en 2D molt esperat inspirat en Cuphead, ha anunciat un retard en el seu llançament a Nintendo Switch. El llançament inicialment previst per al 6 de setembre, el joc es llançarà ara "unes setmanes més tard" juntament amb les versions del joc per a PS4 i Xbox One, segons el desenvolupador Xixo Games Studio a Twitter.

Tot i que la versió per a PC d'Enchanted Portals va poder complir la seva data de llançament el 5 de setembre, les primeres impressions del joc han estat menys que estel·lars. Actualment, les revisions dels usuaris de Steam es troben a "Majoritàriament negatives", i molts usuaris citen problemes de control com un dels problemes principals. S'espera que el retard en el llançament de la versió Switch doni als desenvolupadors el temps necessari per solucionar aquests problemes i oferir una millor experiència de joc.

Enchanted Portals és un joc de plataformes en 2D cooperatiu que segueix la història de dos mags novells anomenats Bobby i Penny, que es troben atrapats entre dimensions. El joc inclou música enganxosa, art antic encantador i comèdia sense parar, que promet una experiència de joc capritxosa i de ritme ràpid. Els jugadors poden esperar etapes de plataforma desafiants, batalles de caps emocionants i un poderós arsenal d'encanteris i moviments per superar els obstacles i progressar en el joc.

Tot i que el retard pot decebre els aficionats que esperaven impacients el llançament, és un pas necessari per garantir que el joc compleixi els estàndards de qualitat esperats pels jugadors. Estigueu atents a més anuncis sobre la nova data de llançament d'Enchanted Portals a Nintendo Switch.

