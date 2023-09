Gearbox Studio suposadament afectat pels esforços de reestructuració d'Embracer Group

Segons informes recents, Gearbox Studio és l'últim estudi afectat pels esforços de reestructuració en curs d'Embracer Group. Embracer Group havia anunciat un programa de reestructuració integral al juny per recuperar-se de la seva important despesa al llarg dels anys i una caiguda del 40% en el preu de les accions després d'una associació estratègica fallida amb Savvy Games Group.

Com a part de la reestructuració, un altre estudi propietat d'Embracer, Volition Games, es va tancar immediatament a finals del mes passat. Ara, Reuters informa que Gearbox pot ser el proper estudi que Embracer deixarà anar. Es diu que Embracer treballa amb els bancs d'inversió Goldman Sachs i Aream & Co per explorar l'opció de vendre Gearbox. Ja han rebut interessos de tercers que busquen adquirir l'estudi.

Val la pena assenyalar que els preus de les accions d'Embracer han experimentat un canvi positiu després d'aquesta notícia. Gearbox, que va ser adquirida per Embracer el 2021, va tenir resultats contradictoris amb els seus últims llançaments de jocs. Segons l'editor Take-Two, les vendes de New Tales from the Borderlands van ser baixes. Tanmateix, un altre spin-off de Borderlands, Tiny Tina's Wonderlands, va superar les expectatives. El director general Randy Pitchford havia afirmat anteriorment que les experiències futures ja estaven en desenvolupament.

Com a editor, Gearbox té previst llançar Hyper Light Breaker i Homeworld 3 a principis de 2024. Es poden produir més novetats pel que fa als esforços de reestructuració d'Embracer Group i al futur de Gearbox.