Embracer Group contempla la venda de Gearbox Entertainment per a desenvolupadors de Borderlands

Embracer Group està considerant diverses opcions per a la seva filial, Gearbox Entertainment, que poden incloure la venda del reconegut desenvolupador Borderlands. La venda potencial arriba quan Embracer Group pretén reforçar la seva posició financera, segons fonts coneixedores de la qüestió.

Els informes suggereixen que els materials del mercat de Gearbox ja estan disponibles perquè els compradors potencials els revisin. Tot i que els grups internacionals de jocs han expressat interès en l'estudi, la possibilitat de completar un acord segueix sent incerta.

Embracer Group va adquirir Gearbox Entertainment per un notable 1.35 milions de dòlars a principis d'aquest any. Tanmateix, la companyia ha continuat ampliant la seva cartera adquirint altres desenvolupadors com Crystal Dynamics, Square Enix Montréal i Eidos-Montréal.

El recent programa de reestructuració d'Embracer Group, anunciat el juny de 2023, va implicar acomiadaments després de l'enfonsament d'un acord de 2 milions de dòlars. A més, el setembre de 2023, Volition, el desenvolupador darrere de Saints Row i una part de la xarxa d'estudis d'Embracer, va anunciar el seu tancament després de tres dècades de funcionament.

Malgrat aquests desenvolupaments, Gearbox Entertainment s'ha mantingut actiu en la indústria. Fa només unes setmanes, l'estudi va revelar el proper llançament de Borderlands 3 Ultimate Edition per a Nintendo Switch, previst per al 6 d'octubre.

Fonts: Reuters