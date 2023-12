Els científics desenvolupen un mètode per incrustar nanodiamants fluorescents en estructures fetes a mida

Investigadors de l'Institut de Física de São Carlos de la Universitat de São Paulo (IFSC-USP) han fet un gran avenç en la incorporació de nanodiamants amb centres de color en estructures dissenyades a mida. El mètode, descrit a la revista Nanomaterials, obre possibilitats interessants per integrar emissors quàntics en dispositius fotònics per a diverses aplicacions.

Els científics es van centrar en els centres de vacant de nitrogen (NV), que són defectes en l'estructura cristal·lina dels diamants. Aquest defecte es produeix quan un àtom de nitrogen substitueix un àtom de carboni a la xarxa de diamants i un lloc veí de la xarxa està buit. Aquests centres NV presenten propietats quàntiques com l'emissió d'un sol fotó a temperatura ambient i un llarg temps de coherència, cosa que els fa valuosos per a la codificació i processament d'informació quàntica, així com per al marcatge cel·lular en estudis biològics.

La microfabricació de diamants és un repte tècnic, de manera que els investigadors es van dedicar a incrustar nanodiamants amb centres de color en estructures dissenyades a mida. Van utilitzar un mètode anomenat polimerització de dos fotons (2PP), que consisteix a utilitzar un feix làser d'alta intensitat per centrar-se en una resina de polímer sensible a la llum que encara no s'ha solidificat.

En el seu estudi, els investigadors van afegir una solució de nanodiamants al fotoresistent, un material sensible a la llum utilitzat per al procés de fabricació. Després de realitzar diversos procediments fisicoquímics, van realitzar una microfabricació mitjançant polsos d'un potent làser. La presència i la ubicació dels nanodiamants es van confirmar mitjançant mesures de fluorescència i espectroscòpia Raman.

Els resultats van mostrar no només la viabilitat de fabricar microestructures incrustades amb nanodiamants fluorescents, sinó també el potencial per a aplicacions de fotònica i tecnologia quàntica. Aquest avenç obre possibilitats interessants per al desenvolupament de dispositius fotònics avançats amb emissors quàntics integrats.

La investigació formava part d'un projecte de doctorat liderat per Filipe Assis Couto, assessorat pel professor Cleber Mendonça. Va rebre el suport de la Fundació de Recerca de São Paulo (FAPESP) a través de múltiples projectes.