Els nous dispositius electrònics per al radiotelescopi més gran són més silenciosos que un telèfon mòbil a la Lluna

By

S'han desenvolupat nous dispositius electrònics anomenats caixes SMART per alimentar les antenes del telescopi de baixa freqüència Square Kilometer Array (SKA), que actualment s'està construint a Austràlia Occidental. Aquests dispositius són tan silenciosos que emeten menys radiació electromagnètica que un telèfon mòbil col·locat a la superfície de la lluna.

El telescopi SKA Low, juntament amb el seu homòleg de freqüència mitjana a Sud-àfrica, serà el radiotelescopi més gran i sensible del món un cop entri en funcionament. Amb 131,072 antenes dipols, tindrà la capacitat de detectar senyals de ràdio febles de les regions més allunyades de l'univers.

Tanmateix, aquesta alta sensibilitat fa que el telescopi sigui vulnerable a les interferències de fonts humanes d'ones de ràdio. Fins i tot l'electrònica a bord dels satèl·lits Starlink de SpaceX, que orbiten 342 milles per sobre de la Terra, es poden detectar per les antenes del telescopi. Aquesta interferència pot afectar negativament la investigació astronòmica i dificultar la recerca de signes de vida extraterrestre.

Per solucionar aquest problema, s'ha establert una zona de ràdio tranquil·la al voltant del telescopi, on l'ús de telèfons mòbils i transmissors de ràdio està estrictament regulat. A més, enginyers del Centre Internacional de Recerca en Radioastronomia (ICRAR) de la Universitat de Curtin han desenvolupat dispositius especials de distribució de senyal i potència per al telescopi que emeten una radiació electromagnètica mínima.

Aquests dispositius es construeixen amb components de ràdio silenciosos i estan continguts dins d'un embolcall especial per evitar que s'escapi cap radiació. Durant les proves, els dispositius van emetre menys radiació que la que arribaria a les antenes des d'un telèfon mòbil a la superfície de la lluna.

La construcció del telescopi SKA va començar el desembre de 2022 després de més de 30 anys de preparació. Els llocs de telescopis d'Austràlia i Sud-àfrica tindran una àrea de recollida combinada d'1 quilòmetre quadrat. El lloc australià se centrarà en ones de ràdio amb freqüències entre 50 i 350 MHz, mentre que la matriu sud-africana se centrarà en longituds d'ona més llargues entre 350 MHz i 15.4 GHz.

Mitjançant l'ús de radiotelescopis sensibles com el SKA, els astrònoms poden detectar ones de ràdio que són capaços de penetrar la pols i els residus, cosa que els permet observar parts del cosmos que d'altra manera serien invisibles per a altres tipus de telescopis. S'espera que els telescopis SKA revolucionin la nostra comprensió de l'univers i proporcionin detalls sense precedents sobre la seva evolució i fenòmens misteriosos.

Fonts:

- Article font: "Els nous dispositius electrònics per alimentar el radiotelescopi més gran són més silenciosos que un telèfon mòbil a la Lluna" de Doris Elin Salazar

– Observatori de quilòmetres quadrats (SKAO)

- Centre Internacional de Recerca en Radioastronomia (ICRAR)