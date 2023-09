Drop presenta versions actualitzades dels teclats mecànics Ctrl, Alt i Shift

Drop, el fabricant de teclats mecànics adquirit recentment per Corsair, ha presentat les noves versions dels seus populars teclats, inclosos Alt V2, Ctrl V2 i Shift V2. Aquests nous models inclouen diverses millores per millorar el rendiment i la compatibilitat.

Una de les millores significatives és l'addició del suport per a interruptors de cinc pins en lloc d'interruptors de tres pins. Aquesta millora permet que els teclats siguin compatibles amb una gamma més àmplia d'interruptors del mercat posterior fora de la caixa. A més, els nous models ara admeten oficialment el programari de personalització VIA, oferint als usuaris una potent eina per modificar la configuració del teclat.

Per millorar l'acústica dels teclats, Drop ha afegit capes addicionals d'escuma a la seva construcció. Això ajuda a reduir la reverberació i crear un so més satisfactori mentre s'escriu. Els estabilitzadors, responsables de mantenir les tecles més grans estables, com la barra espaiadora, també s'han actualitzat per millorar la seva qualitat de so.

Els teclats encara presenten un cos d'alumini i els interruptors estan orientats en una direcció "orientada al nord", permetent una millor transmissió de la llum a través de les tecles. Tanmateix, aquesta orientació pot limitar lleugerament la compatibilitat amb les tecles del mercat de recanvi.

Drop ofereix diferents configuracions per als teclats. Es poden comprar com a teclats preconstruïts o com a kits bàsics per als usuaris que prefereixen utilitzar els seus propis interruptors i tecles. L'Alt V2 i el Ctrl V2 estan disponibles amb fundes de perfil baix i d'alt perfil, cosa que permet als usuaris triar la seva estètica preferida.

Curiosament, Drop també ofereix els components actualitzats com a actualitzacions del mercat posterior per als propietaris existents de Ctrl, Alt i Shift que no volen comprar un teclat completament nou.

En general, aquestes noves versions dels teclats Ctrl, Alt i Shift aporten una sèrie de millores, que els fan més competitius al mercat. Amb una compatibilitat millorada amb interruptors, un suport de programari personalitzable i una acústica millorada, aquests teclats ofereixen una opció atractiva per als entusiastes del teclat mecànic.

