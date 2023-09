Drop presenta versions millorades dels teclats CTRL, ALT i MAJÚS per a una experiència d'escriptura elevada

Drop, l'empresa líder de comerç electrònic impulsada per la comunitat, ha presentat recentment versions actualitzades dels seus populars teclats CTRL, ALT i SHIFT. Aquests teclats, que es van llançar per primera vegada el 2018 i des de llavors s'han convertit en els més venuts, són coneguts per les seves opcions de personalització i la seva construcció d'alta qualitat. Les noves variants V2 d'aquests teclats ofereixen un rendiment millorat, una millora de l'amortiment del so i noves opcions de commutació, que ofereixen una experiència d'escriptura superior als usuaris.

Una de les millores notables dels teclats CTRL, ALT i SHIFT V2 són les actualitzacions de l'estabilitzador. Els estabilitzadors Drop Phantom muntats a la placa optimitzen el so produït per les tecles modificadores més grans, donant com a resultat una experiència de teclat millorada. A més, aquests teclats ara presenten un amortiment de so millorat amb l'addició de múltiples capes d'escuma premium a tot el teclat. Això inclou materials d'escuma com l'escuma de la caixa superior Poron, l'escuma d'interruptor IXPE, l'escuma d'endoll d'intercanvi en calent de Poron i l'escuma de Poron de la caixa inferior, tots els quals contribueixen a un so i un rendiment superiors mentre s'escriu.

Drop també ha introduït noves opcions de commutació per als teclats V2. Els usuaris poden triar entre interruptors lineals Gateron Yellow KS3 o interruptors tàctils Drop Holy Panda X Clear. A més, per a aquells interessats a construir el seu propi teclat, Drop ofereix una versió barebones sense interruptors.

La personalització s'ha fet més fàcil amb el nou programari Keyboard Configurator de Drop, que proporciona una interfície fàcil d'utilitzar per augmentar la personalització del LED. Els teclats V2 també inclouen capacitats d'il·luminació millorades, gràcies a la integració del chipset STM32. Els usuaris ara poden gaudir d'un suport més ràpid i senzill per a les últimes funcions de QMK i triar entre 50 nous patrons de LED mitjançant les tecles d'accés ràpid del teclat.

Pel que fa a la compatibilitat, Drop ha ampliat el suport per a VIA i QMK, amb el suport de VIAL a finals d'any. El teclat SHIFT V2 també introdueix una nova opció de color negre.

Malgrat aquestes actualitzacions, els teclats CTRL, ALT i SHIFT V2 conserven les qualitats clàssiques que els han fet tan populars. Encara es construeixen amb materials d'alumini de qualitat aeronàutica, proporcionant una construcció d'alta qualitat. Els LED orientats al nord garanteixen una il·luminació brillant i viva, especialment per als usuaris amb jocs de tecles brillants.

El director general de Drop, Jef Holove, expressa el seu entusiasme pels teclats actualitzats, afirmant que representen un salt endavant en disseny, rendiment i funcionalitat alhora que conserven les estimades qualitats dels seus predecessors.

Els teclats CTRL, ALT i SHIFT V2 ja es poden comprar al lloc web de Drop, amb preus que oscil·len entre els 140 i els 250 dòlars per a les versions completament muntades. Els clients que ja posseeixen les versions originals d'aquests teclats també poden comprar kits d'actualització per millorar els seus models actuals.

En conclusió, els teclats CTRL, ALT i SHIFT V2 millorats de Drop ofereixen una experiència d'escriptura inigualable amb les seves actualitzacions d'estabilitzadors, una millora de l'amortiment del so i noves opcions de commutació. Aquests teclats combinen qualitats clàssiques amb funcions innovadores per elevar qualsevol configuració d'escriptori.

