Domino's Pizza s'associa amb Elephant per al redisseny de comandes digitals

By

Domino's Pizza ha escollit l'agència creativa IPG Elephant per renovar el seu ecosistema de comandes digitals. L'objectiu del redisseny és modernitzar el procés de comandes i mostrar la innovació i la personalitat de la marca Domino's. Elephant va guanyar el negoci després d'una revisió dirigida per Pile & Company.

La presidenta d'Elephant, Cara DiNorcia, va declarar: "Domino's sempre ha estat líder en la categoria i a l'avantguarda de la innovació, especialment en l'espai tecnològic on van ser pioners en la comanda digital. Ens agrada associar-nos amb marques ambicioses que busquen ser encara millors. Treballar amb una marca icònica com Domino's per crear un canvi realment significatiu a la seva experiència digital és exactament el tipus de repte complex que al nostre equip li agrada afrontar".

Les comandes en línia de Domino representen més del 80% del seu negoci, i la marca desitjava una actualització basada en les expectatives emergents dels consumidors sobre les experiències de comerç electrònic. Elephant utilitzarà la seva experiència en la marca i l'experiència del producte per garantir que el nou sistema de comandes millori l'oferta actual.

Christopher Thomas Moore, director digital de Domino, va declarar: "Tot i que el nostre negoci digital està prosperant i estem provant i optimitzant constantment l'experiència de l'usuari, creiem que millorar les nostres capacitats de comandes digitals és la millor estratègia per continuar l'èxit, especialment com a relació amb els consumidors. amb la tecnologia evoluciona". Moore va expressar que Domino's va quedar impressionat amb les idees creatives que va presentar Elephant.

El director digital de Domino va afegir a més: "La combinació de l'experiència tant d'Elephant com de la nostra agència de registre, Work In Progress, ha desenvolupat una visió i una estratègia que elevaran les nostres experiències digitals, fent que el procés de demanar la vostra pizza preferida sigui encara més màgic. ”.

L'associació entre Domino's Pizza i Elephant pretén crear una experiència de comandes digitals millorada i més innovadora per als clients de Domino's.

Fonts:

– Article original: [font]

– Definicions: Cap.