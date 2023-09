EA FC 24: descomptes i estalvis de pre-comanda

EA FC 24, la propera entrega de la popular sèrie de jocs de futbol, ​​s'estrenarà el 29 de setembre a totes les plataformes. Tanmateix, aquesta vegada, EA Sports ha deixat caure l'etiqueta "FIFA" per primera vegada en la història de la franquícia. El joc està disponible per a la reserva ara, oferint als jugadors l'oportunitat d'estalviar diners en la seva compra.

Els jugadors poden optar per reservar EA FC 24 a la seva plataforma preferida, inclosa la Nintendo Switch, i hi ha dues edicions diferents disponibles: Standard i Ultimate. Normalment, EA Sports ofereix un descompte per reservar els seus jocs, i aquesta vegada no és diferent. No obstant això, el potencial d'estalvi s'ha reduït lleugerament.

Per als jugadors que es subscriguin a EA Play, rebran un descompte del 10% en la reserva de l'edició definitiva a totes les plataformes aplicables. Aquest descompte també s'aplica automàticament als membres de Xbox Game Pass, ja que EA Play s'inclou amb PC Pass i Game Pass Ultimate.

Els propietaris de FIFA 23 també rebran un descompte del 10% en la seva reserva de l'edició definitiva. No obstant això, cal tenir en compte que aquest descompte no es pot combinar amb el descompte per a membres d'EA Play.

Tot i que alguns minoristes poden oferir descomptes més elevats a la còpia física del joc, això pot variar segons la ubicació. Per tant, es recomana que els lectors consultin amb els minoristes locals per trobar la millor oferta per a ells.

A més, tots els membres d'EA Play tindran l'oportunitat de gaudir d'una prova de 10 hores del joc a partir del 22 de setembre. Per als subscrits a EA Play Pro, el joc complet ja està inclòs amb la subscripció.

En general, els jugadors tenen l'oportunitat d'estalviar diners mitjançant descomptes de pre-comanda i versions de prova d'EA FC 24. És un moment emocionant per als fans de la franquícia, ja que preveuen el llançament de l'última entrega de la sèrie EA FC.

