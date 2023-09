Alteració del servei al client: una conversa amb Chaitra Vedullapalli

En un episodi recent del podcast Disruption Interruption, l'amfitrió Karla Jo Helms s'asseu amb Chaitra Vedullapalli, cofundadora i CMO de Meylah, i cofundadora i presidenta de Women in Cloud, per parlar de com està alterant el servei al client a través del cloud go. -Solucions al mercat i col·laboracions de co-venda.

Vedullapalli destaca la importància de tenir una mentalitat de visibilitat per als CEO per abordar els reptes comuns als quals s'enfronten les empreses al mercat digital. Subratlla la necessitat de paciència i estratègies a llarg termini, però també assenyala que la resposta a molts dilemes sovint és una cosa que la gent ja sap.

Com a disruptor, Vedullapalli explica com ella i altres líders globals de MarTech estan configurant el mercat digital i creant demanda en un mercat sorollós. Subratlla el paper clau que tenen les associacions en l'èxit a llarg termini, posant l'accent en la necessitat de compatibilitat amb el model de negoci, els valors i els objectius de l'empresa.

Un ecosistema de socis, tal com el defineix Forbes, és una xarxa d'organitzacions que col·laboren per crear valor entre elles i els seus clients. No obstant això, és crucial considerar acuradament la compatibilitat per evitar compromisos desiguals de les parts interessades i altres passos en error que puguin conduir al fracàs.

A través de Meylah, Vedullapalli i el seu equip ofereixen solucions de llançament al mercat (GTM) per a la implementació de la marca, ajudant a les empreses desateses a accedir a la visibilitat a través del núvol i les plataformes de venda conjunta. En aprofitar el poder de la IA, el núvol i l'IoT, permeten als propietaris d'empreses prosperar en l'economia digital.

Chaitra Vedullapalli és una reconeguda líder empresarial i defensora de la igualtat digital. Està implicada activament en diverses organitzacions i iniciatives, com ara Women in Cloud i converses globals amb les Nacions Unides. La seva passió per permetre la prosperitat econòmica mitjançant l'accés a solucions digitals és evident en la seva feina.

En general, l'enfocament de Vedullapalli per interrompre el servei al client destaca la importància de les associacions, les estratègies a llarg termini i la mentalitat de visibilitat. En abordar els reptes del mercat digital i crear demanda mitjançant solucions innovadores, està obrint el camí perquè les empreses prosperin en un paisatge en constant canvi.

