Disney vendrà a Apple? El llarg interès de Bob Iger en Tech Behemoth

Segons diversos executius de Disney passats i actuals, s'especula que Bob Iger, el conseller delegat de Disney, té un "final desitjat" per mantenir-se com a conseller delegat el major temps possible i, finalment, vendre l'empresa a Apple. Aquesta especulació neix de l'estreta amistat que es va desenvolupar entre Iger i el fundador d'Apple, Steve Jobs, després que Disney adquirís Pixar el 2006.

A les seves memòries, Iger va revelar que si Jobs encara hagués estat viu, és probable que haguessin discutit la possibilitat de combinar les seves empreses. Tanmateix, hi ha diversos obstacles que caldria superar per a una fusió Disney-Apple, inclosa l'aprovació reguladora i el fet que Apple poques vegades faci adquisicions tan grans com l'acord Disney-Pixar.

El clima regulador actual, centrat en la repressió de Big Tech, podria dificultar l'aprovació d'una mega fusió com aquesta. S'han presentat demandes antimonopoli contra empreses com Amazon i Microsoft, al·legant que són monopolis. A més, Google anirà a judici per denúncies d'acords comercials il·legals.

Malgrat aquests obstacles, Iger encara està a temps de maniobrar una important adquisició. El seu contracte com a conseller delegat de Disney s'ha ampliat fins al 2026, i recentment va tornar a l'empresa després de retirar-se el 2020. Des del seu retorn, Iger s'ha embarcat en una sèrie de reducció de costos, que inclou acomiadaments i una reestructuració a tota l'empresa. També ha insinuat la possibilitat de vendre actius que no siguin de Disney, com ABC i ESPN.

També han circulat rumors que Disney podria considerar una nova estratègia per a les seves propietats televisives lineals, que s'han vist afectades per la disminució de les audiències i l'augment del tall de cables. No obstant això, el preu actual de les accions de Disney ha estat cotitzant a mínims que no s'havien vist en gairebé una dècada, cosa que indica possibles reptes per a l'empresa. Només el temps dirà si l'interès de Bob Iger per Apple es farà realitat.

Fonts: CNBC, Vanity Fair