Atlantic City Housing Authority gasta mig milió de dòlars en consultors de lideratge

By

L'Autoritat de l'Habitatge d'Atlantic City va passar recentment sota escrutini després que es va revelar que havien gastat prop de 500,000 dòlars en consultors de lideratge. Això ha despertat la preocupació entre els residents que creuen que els fons es podrien haver utilitzat millor per beneficiar la comunitat.

Segons un comentari de Facebook de Charmaine Hall, l'autoritat va prioritzar la despesa en consultors per sobre dels programes per als residents, especialment els nens que vivien a l'habitatge. Això ha provocat indignació entre els membres de la comunitat que senten que les seves necessitats estan sent desateses.

Marie J. Coates, també comentant a Facebook, va destacar el fet que les accions de l'autoritat no només eren preocupants sinó també il·legals. Com a funcionaris electes, s'espera que compleixin la llei, i la seva decisió de destinar una suma tan gran de diners als consultors ha plantejat dubtes sobre la seva integritat i responsabilitat.

En resposta a la polèmica, Robert Basco va demanar una acció immediata a l'oficina del governador per dissoldre la junta disfuncional. Va defensar que els veïns i contribuents es mereixen millor i que la direcció actual no ha sabut prioritzar les seves necessitats.

L'Autoritat d'Habitatge d'Atlantic City s'ha enfrontat anteriorment a crítiques per la seva gestió i presa de decisions. Valeria J. Marcus, en un comentari de Facebook, va citar l'amiguisme, el nepotisme i el favoritisme com a qüestions generalitzades dins de l'organització. Això ha alimentat encara més la desconfiança entre els residents i ha generat preocupacions sobre la capacitat de l'autoritat per servir eficaçment a la comunitat.

Font: PressofAC.com, Facebook

Definicions:

1. Consultors de lideratge: Professionals que ofereixen orientació i assessorament a líders i organitzacions per ajudar a millorar la seva eficàcia i assolir els seus objectius.

2. Atlantic City Housing Authority: una agència governamental responsable de proporcionar habitatges assequibles als residents a Atlantic City, Nova Jersey.

Fonts:

– PressofAC.com

- Facebook