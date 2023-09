Ajudar a les petites empreses amb producció i màrqueting digitals: Just Adventure Productions LLC

Just Adventure Productions LLC, una petita empresa amb seu a Big Stone Gap, Virgínia, es centra a oferir serveis de producció digital i màrqueting a altres petites empreses. L'empresa va rebre recentment una subvenció de 10,000 dòlars per equiparar el capital inicial de la Virginia Coalfield Economic Development Authority (VCEDA) per donar suport al seu creixement.

Fundada per Justin Falin el desembre de 2022, Just Adventure Productions ofereix una varietat de serveis que inclouen videografia, videografia amb drons i màrqueting a les xarxes socials. L'empresa pretén ser la primera agència de producció i màrqueting de mitjans digitals a la regió, donant suport a l'èxit dels residents i les empreses del sud-oest de Virgínia.

A més de les seves ofertes actuals, Just Adventure Productions té plans per a una futura expansió, que inclou disseny web, aplicacions mòbils i serveis de formació en xarxes socials. L'empresa preveu convertir-se en un negoci fiable i de bona reputació que ajudi les empreses a la transició a l'era digital dels mitjans de comunicació i el màrqueting.

Amb una formació en comunicació de masses i quatre anys d'experiència en producció, Justin Falin lidera el creixement de l'empresa. També és membre de la Wedding and Event Videographers Association International i està completant els criteris per rebre la certificació WEVA International Merited Professional Videographer. Actualment, l'empresa dóna feina a un empleat a temps complet i un a temps parcial, amb la intenció d'ampliar-se fins a quatre empleats a temps complet i dos a temps parcial en un termini de cinc anys.

Un dels avantatges clau de Just Adventure Productions va ser la subvenció de capital llavor de VCEDA. La subvenció va ajudar a l'empresa a comprar equips cars necessaris per a les seves operacions. Sense la subvenció, Justin hauria hagut d'endeutar-se per adquirir l'equip adequat. La subvenció ha suposat un impuls significatiu per al creixement i desenvolupament de l'empresa.

En general, Just Adventure Productions pretén donar suport a altres petites empreses en les seves necessitats de màrqueting digital, oferint solucions de servei complet per ajudar-los a explicar la seva història, mostrar els seus productes i serveis, reclutar talent o seguidors i obtenir un avantatge competitiu.

