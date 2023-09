Comença l'actualització a telèfons fixos digitals a Irlanda del Nord

BT ha iniciat l'actualització dels telèfons fixos a la tecnologia digital a Irlanda del Nord com a part del seu projecte Digital Voice. Aquest projecte pretén substituir les línies telefòniques analògiques tradicionals per les digitals, fent ús de la tecnologia de banda ampla. El projecte, descrit com una empresa "un cop en una generació", va començar en determinades zones d'Anglaterra al juliol i l'agost. BT s'assegurarà que els clients d'Irlanda del Nord rebin una notificació almenys quatre setmanes abans del canvi.

L'actualització a la tecnologia digital es considera essencial, ja que la tecnologia analògica existent està quedant obsoleta. BT subratlla que els telèfons fixos no s'estan eliminant gradualment i, per a la majoria dels clients, el canvi només implicarà connectar el telèfon fix a un encaminador de banda ampla en lloc d'un endoll de paret. Els avantatges de l'interruptor inclouen capacitats avançades de filtratge de trucades estafades i un àudio de trucades més clar.

S'espera que la transició a la veu digital sigui un procés senzill i gratuït per a gairebé tots els clients, sense necessitat d'instal·lació a casa. No obstant això, BT anima els clients que necessiten suport addicional o es consideren vulnerables a informar-los. Alguns clients, com els que tenen penjolls d'assistència sanitària, els que només depenen dels telèfons fixos i els que no tenen senyal mòbil, no es canviaran inicialment de manera proactiva.

Per conscienciar sobre el canvi a la tecnologia digital, BT té previst organitzar una sèrie d'esdeveniments de l'ajuntament i estands emergents a tot Irlanda del Nord. Aquests esdeveniments tenen com a objectiu oferir als clients més informació i suport durant la transició.

