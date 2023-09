Rumors al voltant de la propera onada de consola de Nintendo a la Gamescom

Els rumors han rodat sobre la propera consola molt esperada de Nintendo, amb Gamescom sent un important catalitzador d'especulació. Nombrosos mitjans de comunicació han informat que els desenvolupadors van rebre una visió exclusiva del successor de Nintendo Switch a l'esdeveniment el mes passat, alimentant l'anticipació entre els fans.

Tot i que Nintendo ha mantingut els llavis tancats sobre aquests rumors, diverses fonts han revelat gradualment més informació sobre el que potencialment va passar a la Gamescom. Digital Foundry va publicar un vídeo que il·luminava els rumors, proporcionant detalls addicionals. Tanmateix, és important tenir en compte que la informació tractada es basa en fonts de segona mà i s'ha de prendre amb precaució.

Segons els informes d'Eurogamer i VGC, es creu que el T239 Nvidia SoC és el maquinari previst per a la nova consola. Això s'alinea amb les filtracions anteriors de la mateixa Nvidia. A més, s'ha suggerit que la demostració de Breath of the Wild s'executava a 4K/60fps mitjançant la tecnologia DLSS, mostrant les impressionants capacitats del maquinari.

La demostració de Matrix, que comptava amb una tecnologia avançada de traçat de raigs, es va beneficiar del maquinari superior de Nvidia en comparació amb AMD. S'especula que DLSS 3.5, amb l'exclusió de la generació de fotogrames, es va utilitzar per a la demostració. Tenint en compte els avenços fets per Unreal Engine 5 durant els últims dos anys, s'espera que el motor sigui més escalable i compatible amb la nova consola.

Tant Nvidia com Epic Games tenen un gran interès a garantir que Unreal Engine 5 sigui accessible i adaptable a Switch 2. Epic Games no voldria limitar l'èxit potencial del seu motor en una plataforma tan popular com la Switch original, mentre que Nvidia pretén per mostrar les seves capacitats de traçat de raigs i DLSS d'avantguarda.

Tot i que els rumors al voltant de la propera consola de Nintendo són emocionants, és important abordar-los amb escepticisme fins que es proporcioni la confirmació oficial. No obstant això, aquests rumors ofereixen algunes visió emocionants del que pot deparar el futur dels jocs de Nintendo.

