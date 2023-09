Cupons digitals: l'augment de l'estalvi a l'era digital

Els cupons digitals estan guanyant popularitat a mesura que més gent s'allunya dels diaris tradicionals. Amb el descens de les subscripcions als diaris, s'ha fet evident la conveniència dels cupons digitals. Botigues com Publix estan adoptant la tecnologia oferint estalvis a través de la seva aplicació i programa per a mòbils, Club Publix. Els compradors ara poden accedir als descomptes mitjançant els seus telèfons o números de telèfon, eliminant la necessitat de cupons en paper.

Hannah Herring de Publix afirma: "Crec que a mesura que la tecnologia arriba, estem veient definitivament un augment en l'ús del cupó digital". Un dels avantatges dels cupons digitals és la comoditat que ofereixen. Enrere han quedat els dies de cercar cupons de paper fora de lloc o de preocupar-se si es deixaven al cotxe. Ara, els compradors poden tenir els seus cupons fàcilment disponibles als seus telèfons.

Els minoristes també han reconegut els beneficis dels cupons digitals per reduir el potencial de frau. En animar els clients a utilitzar cupons aprovats a les aplicacions de la botiga, disminueix el risc d'ús fraudulent de cupons. Breanne Benson, coneguda com "Bree The Coupon Queen", explica: "Si les botigues comencen a perdre molts diners, hauran de tancar utilitzant cupons en general".

Curiosament, els cupons ja no es limiten a un grup demogràfic específic. Persones de totes les edats i orígens s'interessen per l'art de fer cupó. Benson revela: "Vull dir, tinc gent a la universitat que pren el meu programa i aprenen a fer un cupó. Tinc persones que estan jubilades amb una renda fixa, prenen el meu programa i aprenen a fer un cupó". Les generacions més grans s'estan adaptant a l'ús de cupons digitals, atretes per la facilitat i comoditat dels telèfons intel·ligents i les aplicacions.

Els cupons digitals també ofereixen un avantatge respecte als cupons de paper tradicionals: l'anonimat. Algunes persones poden sentir-se jutjades quan utilitzen cupons de paper, la qual cosa els porta a evitar-los. Tanmateix, amb els cupons digitals, els compradors poden estalviar de manera discreta sense preocupar-se per les opinions dels altres.

Tant si opteu per quedar-vos amb el retall tradicional com si opteu per la comoditat dels cupons digitals, l'estratègia d'estalvi continua sent atemporal. La clau és aprendre a organitzar-se, planificar ofertes amb antelació i maximitzar l'estalvi. Per tant, la propera vegada que compreu, considereu unir-vos a la tendència dels cupons digitals i observeu com creixen els vostres estalvis.

