Zopa recapta 75 milions de lliures en finançament per accelerar el creixement i convertir-se en el millor banc del Regne Unit

El banc digital Zopa ha aconseguit 75 milions de lliures (95 milions de dòlars) en capital de nivell 2 com a part de la seva estratègia de creixement en curs. El finançament s'utilitzarà per donar suport als plans d'expansió de Zopa i consolidar la seva posició com a principal banc del Regne Unit. Aquesta darrera injecció de capital porta el total recaptat per Zopa Bank a 530 milions de lliures, amb 150 milions de lliures assegurats només el 2023.

Zopa Bank ha guanyat el reconeixement per les seves ofertes innovadores, que tenen com a objectiu millorar la salut financera dels clients i proporcionar accés a crèdit a preus competitius. Els serveis del banc inclouen productes d'estalvi líders en el mercat, eines per ajudar els clients a pagar els saldos de les targetes de crèdit més ràpidament i models de subscripció basats en IA que han demostrat un excel·lent rendiment del crèdit.

El conseller delegat, Jaidev Janardana, va destacar la importància d'aquesta ronda de finançament, afirmant que valida el rendiment financer de Zopa Bank i mostra una forta confiança dels inversors en el seu potencial de creixement. A més, els fons serveixen com a aval del model de negoci responsable i sostenible de Zopa, així com la seva visió de construir el millor banc del Regne Unit.

A diferència de moltes empreses fintech i institucions de diners electrònics, Zopa Bank té una llicència bancària, que el sotmet als mateixos estàndards reguladors que els bancs tradicionals. Això garanteix que els dipòsits dels clients estiguin protegits pel Pla de Compensació de Serveis Financers fins a 85,000 £. Zopa Bank també ha introduït productes regulats Buy Now Pay Later (BNPL) i Smart ISA, que ofereixen alternatives responsables als serveis existents.

Des del seu llançament el 2020, Zopa Bank ha atret dipòsits importants, ha aprovat més de 2 milions de lliures en préstecs personals i ha emès 470,000 targetes de crèdit. Actualment compta amb una impressionant puntuació de promotor net de 82, un indicador clau de la satisfacció del client. Amb la seva fundació rendible, Zopa Bank preveu donar servei a 5 milions de clients l'any 2027.

L'èxit de Zopa Bank ha estat reconegut a través de reconeixements com "Banc de l'any" als Premis AltFi 2022, a més d'haver estat nomenat "Millor proveïdor de préstecs personals" i "Millor proveïdor de targetes de crèdit" en els anteriors British Bank Awards. Aquesta darrera ronda de finançament posiciona Zopa Bank per al creixement i l'èxit continuats en el sector de la banca digital.

Definicions:

– Capital de nivell 2: Fa referència al capital suplementari d'un banc, que proporciona un amortiment addicional contra els riscos financers i ajuda a garantir la seva solvència i estabilitat.

– AI (Intel·ligència Artificial): La simulació de la intel·ligència humana en màquines que estan programades per pensar i aprendre com els humans.

– BNPL (Buy Now Pay Later): opció de pagament que permet als consumidors fer compres i retardar el pagament fins a una data posterior, sovint sense interessos o amb plans de pagament fixos.

– Net Promoter Score (NPS): mètrica que s'utilitza per mesurar la lleialtat i la satisfacció dels clients en funció de les respostes a la pregunta: "Quina probabilitat és que recomaneu aquest producte/servei a un amic?" NPS oscil·la entre -100 i +100, amb puntuacions més altes que indiquen una major satisfacció del client.

Fonts: no s'han proporcionat URL.