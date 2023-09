The Orchard està contractant un gestor de comptes digitals per als DSP del Regne Unit

The Orchard, una empresa líder en distribució de música, busca un gestor de comptes digitals per gestionar les relacions clau amb proveïdors de serveis digitals (DSP) del Regne Unit com Apple, Amazon i VEVO. La funció implica treballar estretament amb els equips de gestió i màrqueting d'etiquetes per crear campanyes de contingut atractives per a artistes i segells, així com gestionar les relacions diàries amb els minoristes digitals.

Les responsabilitats inclouen el llançament per a col·locacions de llistes de reproducció i campanyes de màrqueting col·laboratiu, així com mantenir relacions amb minoristes digitals assistint a reunions, esdeveniments i concerts. A més, el Gestor de comptes digitals prioritzarà i analitzarà el calendari de llançaments per satisfer les necessitats dels segells i artistes, i comunicarà l'anàlisi i els resultats a les parts interessades.

El candidat ideal ha de tenir més de dos anys d'experiència en la indústria de la música, un fort coneixement de les principals plataformes digitals de venda al detall i una bona comprensió de l'estratègia de vendes. Es prefereix experiència en comunicació amb comptes minoristes o plataformes de màrqueting digital, juntament amb excel·lents habilitats de comunicació, una comprensió profunda del panorama de les xarxes socials i una forta capacitat analítica. També es requereix familiaritat amb Excel, PowerPoint i Word.

The Orchard ofereix l'oportunitat de contribuir al viatge creatiu en un escenari global, amb un entorn de treball modern, divers i innovador. També proporcionen inversió en aprenentatge i desenvolupament, així com una sèrie de beneficis com ara cobertura mèdica privada, un generós pla de pensions, assegurances de vida i protecció d'ingressos.

The Orchard és una empresa pionera en la distribució de música, vídeos i pel·lícules, i una xarxa multicanal de primer nivell que opera a nivell mundial. El seu enfocament holístic de vendes i màrqueting, combinat amb tecnologia i operacions líders en el sector, amplifica l'abast i els ingressos als punts de venda digitals, físics i mòbils. Fundada el 1997, The Orchard potencia les empreses i els creadors de la indústria de l'entreteniment.

