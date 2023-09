El potencial de Switch 2: gestió de les expectatives

Les recents demostracions del proper Switch 2 a Gamescom han provocat especulacions sobre el maquinari i les seves capacitats. Tot i que s'espera que la nova consola proporcioni una actualització significativa respecte al seu predecessor, és important abordar els rumors amb precaució i gestionar les nostres expectatives.

El canvi a una arquitectura Nvidia més moderna obre possibilitats interessants per al nou maquinari. Els informes de The Matrix Awakens que s'executen al maquinari d'especificacions objectiu amb DLSS i traçat de raigs han augmentat l'emoció. Tanmateix, és crucial recordar que això no vol dir automàticament que la consola portàtil tingui un rendiment a l'igual d'una Xbox Series S.

En el món del maquinari de la consola, sobretot pel que fa a Nintendo, les expectatives s'han de temperar. Les filtracions i els rumors proporcionen informació limitada i sovint porten a conclusions incorrectes. El terme "Zona d'informació baixa" o LIZ, encunyat pel desmentidor d'OVNIs Mick West, es refereix a la manca de fets concrets que condueixen a la interpretació i a il·lusions.

Val la pena considerar la situació quan es va anunciar el Switch original. Les filtracions i els rumors sobre jocs com Doom 2016 i The Witcher 3 que arribaven a la consola semblaven increïbles en aquell moment. Tanmateix, quan aquests jocs finalment es van llançar a l'Switch, va quedar clar que el maquinari era capaç de fer més del que inicialment s'havia suposat. Concepcions errònies similars podrien sorgir amb la rumorejada demo de The Matrix Awakens a Switch 2.

Tot i que és probable que l'informe sigui cert, tenint en compte l'experiència d'Epic Games, les capacitats reals de la consola encara s'han de veure. El processador mòbil i com Epic Games ha optimitzat el seu treball per a això determinaran, en última instància, el rendiment. Les comparacions amb demostracions de consola i PC de The Matrix Awakens s'han d'abordar amb precaució, tenint en compte com van sortir jocs com Doom 2016 i The Witcher 3 a l'Switch original en comparació amb els seus homòlegs de PS4.

La col·laboració amb Nvidia aporta avantatges al Switch 2, com ara tecnologies com DLSS i un traçat de raigs millorat. Tanmateix, és important tenir en compte que la consola encara tindrà una potència limitada en comparació amb les consoles tradicionals. Tot i que pot superar els sistemes basats en AMD, és poc probable que iguali el rendiment de la Xbox Series S a causa de les limitacions del maquinari mòbil.

En conclusió, el potencial de Switch 2 és emocionant, però és crucial gestionar les expectatives. Les demostracions i els avenços de la tecnologia indiquen possibilitats prometedores, però fins que no tinguem informació concreta i experiència pràctica, és important no exagerar les capacitats de la consola.

