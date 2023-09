Devil Engine: Complete Edition Data de llançament retardada fins al 9 de novembre

Beep Japan, Poppy Works i Protoculture Games han anunciat que la data de llançament de Devil Engine: Complete Edition s'ha endarrerit. Inicialment establert per al 12 d'octubre, el joc es llançarà ara el 9 de novembre. El shoot'em up de desplaçament lateral estarà disponible per a PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One i Switch.

Devil Engine: Complete Edition inclou tant el joc base com l'expansió anomenada "Devil Engine: Ignition". El joc base es va llançar inicialment per a PC a través de Steam el 21 de febrer de 2019. L'expansió, "Devil Engine: Ignition", es va anunciar el maig de 2019, amb plans per llançar-se a PC a l'hivern de 2019. No obstant això, el llançament mai va arribar a bon port. .

Amb el llançament de l'edició completa, es preveu que l'expansió estigui disponible per a PC a través de Steam juntament amb ella.

Fonts: Beep Japan, Poppy Works, Protoculture Games

Definicions:

– Beep Japan: un editor i desenvolupador.

– Poppy Works: editor i desenvolupador.

– Protoculture Games: Un desenvolupador.

– Side-Scrolling: un gènere de videojocs on el joc es mou horitzontalment d'esquerra a dreta.

– Shoot 'Em Up: un gènere de videojocs caracteritzat perquè el jugador controla un personatge que lluita contra onades d'enemics i projectils.