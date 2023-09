Per què els NPC de Starfield semblen sense vida: una explicació del desenvolupador

Un desenvolupador que va treballar a Starfield, Delaney King, recentment va donar una idea de per què els personatges del joc tenen un aspecte sense vida. King, un artista de personatges i tecnologia que ha treballat anteriorment en títols populars com Dragon Age i God of War, va explicar que el problema rau en el múscul orbicularis oculi.

En un fil de Twitter, King va descriure com el múscul orbicularis oculi és responsable de contraure's quan una persona somriu, creant el que es coneix com un "somriure de Duchenne" o un somriure genuí. Tanmateix, a Starfield, aquest múscul no es contrau completament, donant lloc a somriures que semblen falsos. King va comparar aquest tipus de somriure amb el que representa Anthony Starr a la sèrie de televisió The Boys.

King també va fer referència a András Arató, conegut pel meme "Hide the Pain Harold", l'orbicularis oculi del qual tampoc es contrau gaire ni tan sols amb un somriure genuí. Aquesta manca de contracció muscular crea un somriure que sembla poc natural i s'ha convertit en un meme popular a Internet.

La combinació de la contracció incompleta del múscul orbicularis oculi i la manca de cobrir el blanc superior dels ulls amb la parpella superior dóna lloc a l'aspecte estrany dels NPC a Starfield. King va suggerir que aquests problemes es poden solucionar mitjançant retocs manuals per millorar les expressions facials dels personatges i fer-los semblar més realistes.

Tanmateix, crear cares realistes als videojocs és una tasca difícil, com va reconèixer King. Requereix la coordinació entre diversos departaments i una comprensió profunda de l'anatomia facial humana, les expressions i els senyals de comunicació visual.

Malgrat les dificultats, Starfield ha estat un gran èxit per a Bethesda, amb més de sis milions de jugadors des del seu llançament. El joc també ha cridat l'atenció per les seves referències ocultes a altres jocs i la seva impressionant física. Tot i que les cares dels NPC poden ser inquietants, les missions immersives dels jocs de rol i els personatges interessants han fet de Starfield una experiència captivadora per a molts jugadors.

Fonts:

Fil de Twitter de Delaney King

Article d'IGN de ​​Wesley Yin-Poole