Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Mezase! Saikyou Taishi! Converteix l'anime en un joc d'estil Mario Party

La popular sèrie d'anime, Demon Slayer, està preparada per llançar un nou videojoc anomenat Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! per a la Nintendo Switch. A diferència dels típics jocs de lluita d'anime, aquest adopta un format de joc de taula similar a Mario Party.

Similar a Mario Party, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! és un joc de festa per a quatre jugadors que inclou diversos minijocs. Els jugadors tiraran daus per moure's per les fitxes d'un joc de taula i participaran en jocs alegres com endevinar en quina caixa s'amaga Nezuko, un dels personatges. Tanmateix, el joc també inclou un cicle nocturn on els jugadors han de trobar i eliminar dimonis. , que és coherent amb la sèrie d'anime.

Mentre que Nezuko queda relegat a un personatge secundari del joc, els jugadors poden triar jugar com el protagonista Tanjiro Kamado, Zenitsu Agatsuma, Inosuke Hashibira i nou membres de Hashira. El joc pretén oferir una experiència entretinguda als fans de la sèrie incorporant personatges coneguts i un joc atractiu.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Mezase! Saikyou Taishi! és la segona adaptació de videojoc de la sèrie Demon Slayer després de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles, un lluitador de sorra desenvolupat per CyberConnect2. S'espera que el proper joc surti a la botiga electrònica japonesa el 2024, i un llançament en anglès pot seguir-se poc després, basat en la localització del joc anterior.

En general, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Mezase! Saikyou Taishi! dóna vida al món de Demon Slayer en un joc únic a l'estil Mario Party, que ofereix als fans una nova manera d'experimentar l'estimada sèrie.

