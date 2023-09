L'aliança Deloitte i Bitwave: millora de la gestió d'actius digitals

La gran firma de comptabilitat Deloitte i la plataforma de comptabilitat empresarial Bitwave han unit forces per crear una aliança estratègica. La col·laboració pretén ajudar les empreses a gestionar les complexitats de l'espai dels actius digitals combinant la plataforma de programari de Bitwave amb els serveis d'assessorament comptable, fiscal i de govern de Deloitte.

La ràpida evolució de la indústria dels actius digitals ha comportat una sèrie de nous reptes, com ara l'augment de dades, riscos, regulacions i requisits de compliment. L'aliança Deloitte-Bitwave ofereix als clients un conjunt d'ofertes d'actius digitals per abordar aquestes complexitats. Això inclou connectar dades de blockchain amb sistemes de planificació de recursos empresarials per obtenir informació en temps real, automatitzar els processos de comptabilitat per accelerar el tancament mensual i racionalitzar els pagaments criptogràfics.

A més, l'aliança ajuda a les empreses a complir amb principis comptables com els US GAAP i les IFRS, així com a mitigar els riscos i augmentar la transparència mitjançant processos i controls millorats. També té en compte consideracions fiscals durant les transaccions i ajuda amb el compliment fiscal global.

L'associació entre Deloitte i Bitwave reuneix conjunts d'habilitats i coneixements complementaris. Segons Rob Massey, soci de Deloitte Tax LLP, l'aliança ofereix oportunitats úniques de col·laboració i pretén redefinir la indústria dels actius digitals.

Tant Deloitte com Bitwave veuen la importància d'abordar no només els reptes tècnics, sinó també organitzatius. L'aliança aprofita els serveis professionals de Deloitte, l'especialització en finances, fiscalitat i transformació digital, per resoldre una àmplia gamma de problemes empresarials.

L'àmplia experiència de Deloitte en l'espai de blockchain i actius digitals es destaca per la finalització de la certificació d'implementació de Bitwave per part de nombrosos professionals de Deloitte. Aquesta aliança permet als clients beneficiar-se dels coneixements i l'experiència de Deloitte mentre utilitzen la plataforma Bitwave.

En conclusió, l'aliança Deloitte i Bitwave se centra a oferir velocitat, eficiència de processos, estalvi de costos i millores de compliment a les empreses que utilitzen actius digitals. La seva col·laboració té com a objectiu navegar per les complexitats de l'espai dels actius digitals i establir nous punts de referència a la indústria.

Fonts:

– [Deloitte](https://www2.deloitte.com/us/en/pages/tax/articles/deloitte-bitwave-alliance-helping-clients-accelerate.html)

– [Bitwave](https://bitwave.io/)