Deity publica les freqüències de funcionament del sistema de micròfons sense fil digital THEOS

Deity, el proveïdor líder d'equips d'àudio, ha publicat una llista completa de freqüències operatives per al seu proper sistema de micròfons sense fil digital THEOS. Aquesta llista permet als usuaris determinar quines freqüències són compatibles en diferents països i els nivells de potència de RF esperats a les seves àrees específiques.

Tenir aquesta informació disponible és increïblement útil per als professionals de la indústria de l'àudio. Els ajuda a entendre els requisits legals per operar els transmissors sense fil THEOS i a identificar si calen llicències addicionals per utilitzar altres equips dins d'aquestes freqüències.

Amb la demanda cada cop més gran de sistemes d'àudio sense fil, és crucial tenir un coneixement precís de les freqüències disponibles a l'hora de planificar produccions o esdeveniments en directe. La llista de Deity respon a aquesta necessitat, oferint un recurs valuós per als professionals de l'àudio de tot el món.

En proporcionar aquestes freqüències de funcionament, Deity permet als usuaris complir amb les normatives locals i optimitzar les seves configuracions de micròfons sense fil. Això garanteix una transmissió d'àudio perfecta i sense interferències, millorant la qualitat general de la producció.

El compromís de Deity de donar suport a una àmplia gamma de freqüències en diferents països demostra la seva dedicació a satisfer les diverses necessitats de la seva base de clients global. Aquest nivell de transparència i intercanvi d'informació no només és beneficiós, sinó que també reforça la posició de Deity com a proveïdor de confiança de solucions d'àudio.

En conclusió, la publicació de les freqüències operatives de Deity per al sistema de micròfons sense fil digital THEOS és un desenvolupament important en la indústria de l'àudio. Aquest recurs complet proporciona als professionals els coneixements necessaris per operar els seus sistemes d'àudio sense fil de manera legal i eficaç a diversos països. En proporcionar aquesta informació, Deity reforça el seu compromís amb la satisfacció del client i reforça la seva posició com a líder en el mercat d'equips d'àudio.

Font: Matthew Allard ACS, Newsshooter.com